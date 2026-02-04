Rendkívüli

Orbán Viktor a teltházas Várkert Bazárban beszélget, kövesse nálunk élőben! + videó

Döbbenet, mit kért a férfi, aki a 112-höz fordult segítségért

És még adni is akart.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 04. 17:30
illusztráció Forrás: Shutterstock
– Jó estét kívánok, segítségre volna szükségem, nem kell mondani, hogy tűzoltó, mentő, vagy izé. Tűzoltó, szerintem arra lesz szükség – hadarta szinte artikulálatlanul egy férfi, aki a 112-t hívta segítségül egy elképesztően szorult helyzetben. 

Hozzáfűzte, arról volna szó, hogy neki zsír kell. Nem is akármilyen.

Házi, magyar sertészsír.

És ez még semmi, a telefonáló éppen nagylelkű hangulatában lehetett, ugyanis a házi, magyar sertészsírért ajánlott is valamit. 

Cserébe adok érte… kolbászt. Mehet a csere?

– hangzott el az égetően fontos kérdés. Hogy hogy hangzott a válasz, azt nem tudni, ugyanis ezen a drámai ponton véget ér a felvétel. A bejegyzéshez azonban azt írta a rendőrség:

Spoiler: nem lett csere. 

