Döbbenet, mit kért a férfi, aki a 112-höz fordult segítségért

– Jó estét kívánok, segítségre volna szükségem, nem kell mondani, hogy tűzoltó, mentő, vagy izé. Tűzoltó, szerintem arra lesz szükség – hadarta szinte artikulálatlanul egy férfi, aki a 112-t hívta segítségül egy elképesztően szorult helyzetben.
Hozzáfűzte, arról volna szó, hogy neki zsír kell. Nem is akármilyen.
Házi, magyar sertészsír.
És ez még semmi, a telefonáló éppen nagylelkű hangulatában lehetett, ugyanis a házi, magyar sertészsírért ajánlott is valamit.
Cserébe adok érte… kolbászt. Mehet a csere?
– hangzott el az égetően fontos kérdés. Hogy hogy hangzott a válasz, azt nem tudni, ugyanis ezen a drámai ponton véget ér a felvétel. A bejegyzéshez azonban azt írta a rendőrség:
Spoiler: nem lett csere.
