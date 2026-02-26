piacnakukráneuhelyzetmagosz

Megugrottak a gabonaárak, a termelők mégsem dőlhetnek hátra

Annak ellenére, hogy a gabonaárak 2020-hoz képest látványosan emelkedtek, a magyar gazdák jövedelmi helyzete mégsem javult arányosan. A termelési költségek növekedése és a brüsszeli politika által erőltetett, minőségileg megkérdőjelezhető ukrán import kettős szorításában a profitabilitás fenntartása komoly kihívást jelent. A megoldást a gabonatermesztés hatékonyságának növelése, a precíziós technológiák alkalmazása és a hazai piacok megfelelő állami programok működtetése melletti, következetes védelme jelentheti.

Schweickhardt Gyula
2026. 02. 26. 5:35
Fotó: Szergej Ilnyickij Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A legfrissebb piaci adatok szerint a búza és a kukorica felvásárlási ára 73-74 ezer forint körül mozog, a takarmányárpáért pedig 68-69 ezer forintot fizetnek átlagosan. Ez az árszint 2020-hoz viszonyítva mintegy 45 százalékos emelkedést jelent. Az örömre mégis kevés az ok, hiszen az elmúlt években a termelési önköltségek – a gépektől a munkaerőig – drasztikusan megugrottak, ami erodálta az gabonatermesztéssel elérhető bevételeket.

Az új adatalapú mezőgazdaság lehet az egyik válasz a gabonatermesztés stabilizálására. / Fotó: Szakony Attila
Az új, adatalapú mezőgazdaság lehet az egyik válasz a gabonatermesztés stabilizálására
(Fotó: Szakony Attila)

Problémák gabonaügyben

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a magasabb terményárak ellenére a gazdák nettó jövedelme reálértéken nem növekedett jelentősen. Egy hektár búza vagy árpa után a termelők nagyjából ugyanazt a 40–60 ezer forintos nyereséget realizálják, mint öt évvel ezelőtt. A kukorica esetében a helyzet még súlyosabb: ott hektáronként akár 40–60 ezer forintos veszteséggel is számolniuk kell a gazdáknak.

A belső gazdasági kihívásokat tovább súlyosbítja az európai piacot fenyegető ukrán importdömping. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magosz közös állásfoglalása szerint az Európai Bizottság az ukrán szabadkereskedelmi megállapodással a földbe döngölné a közösség agrártermelését. Míg a hazai gazdáktól a legszigorúbb növényegészségügyi szabályokat követelik meg, az ukrán terményeket gyakran az EU-ban évtizedek óta betiltott, egészségre ártalmas szerekkel (mint az Atrazin vagy az Acatoklór) kezelik. Ezzel a dömpingárú, ellenőrizetlen áruval a magyar gazdák képtelenek versenyezni, ezért is kulcsfontosságú a kormány által fenntartott nemzeti importtilalom.

Hollósi Dávid, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója egy sajtóeseményen rávilágított az ágazat előtt álló kihívásokra:

Nagyon megváltozott az agrárium helyzete az elmúlt években. Az ágazatot jellemző piaci kudarcokat, rövid távú összeomlásokat most mind megéljük. A 15 élelmiszer-gazdasági alágazat mindegyikének van olyan problémája, amivel foglalkozni kell!

A nehézségek ellenére a helyzet nem reménytelen. A szakértők szerint a strukturális változások és a hatékonyság növelése jelenti a kiutat. A közös agrárpolitika keretében elérhető 1500 milliárd forintos beruházási program kiváló lehetőséget kínál a fejlesztésekre. A precíziós technológiák, a forgatás nélküli talajművelés és az adatalapú döntéshozatal mind segíthetnek csökkenteni a költségeket és növelni a versenyképességet a torzított piaci viszonyok között is.

Héjja Csaba, az MBH Bank stratégiai elemzője szerint a szántóföldi növénytermesztésben a csapadékosabb tél javított a kilátásokon, de a piacok rendeződése még várat magára.

A szántóföldi növénytermesztés és az arra épülő termékpályák sorsa csak az áprilistól júniusig tartó időszakban dől el

– emelte ki az elemző.

A gazdálkodóknak most minden eddiginél jobban oda kell figyelniük a likviditásukra és a beruházásaik megtérülésére. A piaci rések megtalálása – például prémium termékek előállítása – és a kormányzati piacvédelmi intézkedések együttesen segíthetnek abban, hogy a nehéz környezetben is talpon maradjanak.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekbarátság vezeték

Nyista áram, lehet náci tempóban őrjöngeni

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az orosz olaj átcímkézve továbbra is ömlik a képmutató, hazug Nyugat-Európába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.