Az eddig Indiából importálni kényszerült termékeket itt, Magyarországon, Pomázon állítják majd elő

– A hazai tulajdonú Biolab Zrt. új, körülbelül 1,3 milliárd forint értékű beruházása tovább erősíti a magyar orvostechnikai piacot és huszonöt magas képzettséget igénylő munkahelyet hoz létre Pomázon – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a városban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a mikrobiológiai diagnosztikai termékek gyártásával foglalkozó Biolab Zrt. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú cég 1,3 milliárd forintnyi értékű kapacitásbővítést hajt végre, amihez a kormány 520 millió forint támogatást nyújt, így segítve elő huszonöt új, kifejezetten magas hozzáadott értéket képviselő munkahely létrehozását.

– Most egy olyan fejlesztésről állapodtunk meg, amelynek nyomán eddig Indiából importálni kényszerült termékeket itt, Magyarországon, Pomázon elő fognak tudni állítani. Ráadásul ennek a vállalkozásnak is haladnia kell a modern kor követelményeivel, tehát a digitális átállást sem tudják megúszni, és így ennek a beruházásnak a keretében a termelési folyamatok teljes körű informatikai integrációjára is sor kerül. Ezzel biztosítja a vállalkozást azt, hogy továbbra is sikeresen tud majd jelen lenni öt kontinens több mint hatvan országában – mondta a távirati iroda ismertetése szerint.

Majd kifejtette, hogy a beruházás tovább erősíti a magyar orvostechnikai piacot, amelynek jelentősége a koronavírus-világjárvány alatt nőtt meg, amikor világossá vált az önellátás fontossága. Ennek kapcsán pedig azt is megjegyezte, hogy az elmúlt tizenegy évben ez a 36. orvostechnikai beruházás, amely állami támogatással valósul meg.

– Azért van még önmagán túlmutató jelentősége ennek a beruházásnak, mert a Biolab beszállítóinak több mint hetven százaléka magyar, így a térségben vagy távolabb működő kis- és közepes vállalkozások újabb fejlődési lehetőséghez jutnak – emelte ki.

Továbbá rámutatott, hogy Pest vármegye ipari termelése tíz év alatt a két és félszeresére nőtt, miközben a munkanélküliség a felére csökkent, ami szavai szerint annak is köszönhető, hogy ez idő alatt a kormány támogatásával 325 beruházás jött itt létre, mintegy 23 ezer új munkahelyet teremtve.