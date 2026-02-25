Íme, Magyar Péterék szeretetországa: újabb részletek derültek ki a megvert fideszes aktivista esetéről

A fejét ütötték és meg is rugdosták azt a Fidesz-aktivistát, aki számonkért egy plakátrongálót hajnalban – számolt be róla a Hír TV. Az áldozat az orrán zúzódásokat szenvedett, az arca jobb oldala be is lilult.

Elkezdtem a felvételt csinálni, felszólítottam az úriembert, hogy hagyja abba a tevékenységet, és rám támadt, többször megütött ököllel, a földön is megrugdosott, és amikor a földön rugdosott, akkor fejhangon kiparodizált, hogy milyen hangokat adok ki közben

– mesélte a férfi. Hozzátette: a kezével ütötte a támadó, a másik kezében közben vágóeszköz volt.

Mint korábban beszámoltunk róla, videó készült arról, hogy rátámadnak egy fideszes aktivistára, aki számonkérte a plakátok rongálását. A támadó estefelé a kutyáját sétáltatva járkált a VI. kerületi Hunyadi tér környékén, menet közben pedig módszeresen levagdosta a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének plakátjait. Ez szemet szúrt egy fideszes aktivistának, aki telefonjával kamerázva követte az illetőt, akinél egy vágóeszköz is volt. Miután számonkérte, hogy miért rongál, a férfi egyszerűen rátámadt és többször megütötte.

