Csökken az Európai Unió dominanciája, ezért keresi Brüsszel a hozzá hű bólogatójánosokat

Az Európai Unió globalista vezetésének olyan nehézségekkel kell szembenéznie a nemzetközi színtér átalakulása folytán, mint a gazdasági lassulás, a technológiai lemaradás, a kereskedelmi partnerekkel való problémák, illetve a szuverenista erők egyre erősödő nyomása. A brüsszeli elitnek elemi érdeke, hogy továbbra is befolyást gyakoroljon a tagállamok fölött és a számukra megfelelő jelölt támogatásával az általuk képviselt ideológiai irányvonal felé terelje a tagállamokat. A történelem ismétli önmagát: a 2022-es ellenzéki összefogás esetében is látható volt a brüsszeli beavatkozás, ám a Tisza Párt is több szállal kötődik az eurokrata elit csoportjához − írta a XXI. Század Intézet.

A XXI. század legújabb elemzése Magyar Péterről szól (Fotó: AFP)

A XXI. Század Intézet legújabb elemzése a brüsszeli körökhöz kapcsolódó politikusok motivációit vizsgálja az Európai Unió befolyásszerző képességének fényében.

Napjainkban nem elhanyagolható szempont, hogy egyes nemzetállami politikusok mögött milyen nemzetközi kapcsolatok és globális háttérszereplők állnak s mely érdekek mentén tevékenykednek a politikában. A világrendszerváltás folyamata nemzetközi kapcsolatokra is nagy hatást gyakorol, amely a korábbi domináns aktorok jelentőségének csökkenését is magával hozza.

A felemelkedő nagyhatalmak mellett tetten érhető az Európai Unió dominanciájának csökkenése, amely a tagállami bizalmatlanság tekintetében és az Európán kívüli partnerekkel való egyet nem értésben is megmutatkozik. Ennek ellenére az Európai Unió vezetésének továbbra is érdeke, hogy érvényesüljön a „Brüsszel-hatás”, amelynek keretében föderális megoldásokra törekednek.

Az Európai Unió dominanciájának csökkenését felismerve igyekszik olyan politikusokat hatalomra juttatni, akik képviselik a brüsszeli narratívát a tagállamokban.

Ehhez kapcsolódik a „lopakodó hatáskörök” jelensége is, vagyis amikor az Európai Unió olyan területeken is igyekszik befolyást szerezni, amelyben nem rendelkezik saját hatáskörrel. Ezen folyamat a tagállami szuverenitás további csorbítását igyekszik elérni, nagyobb befolyást szerezve az államok működésében. A hatáskörök kiterjesztését teszik lehetővé azon globalista álláspont térnyerését szolgáló politikusok is, akik a nemzeti-szuverenista vezetés ellen lépnek fel. A hálózat részét képező személyek elősegítik a tagállamokban a föderalista-globalista érdekek érvényesülését – erre mutatnak rá a brüsszeli elitréteggel folytatott egyeztetéseik.