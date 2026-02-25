A Szolnoki Járási Ügyészség pénzhamisítás bűntette miatt indítványozta a mezőtúri férfi letartóztatását – írták. A megalapozott gyanú szerint a 47 éves férfi február 18-án egy ismeretlentől több, 10-es és 50-es címletű, hamis euróbankjegyeket vásárolt Gyomaendrődön.
Hamis euróval fizettek a magyar férfiak Jász-Nagykun-Szolnokban, de arra nem gondoltak, hogy rendkívüli sebességgel haladnak a vesztükbe
A Szolnoki Járásbíróság elrendelte annak a mezőtúri férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint különböző címletű hamis euróbankjegyeket szerzett be, hogy azokkal fizessen – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség.
A férfi és két társa – akik szintén tudtak a valuta hamis voltáról – három nap alatt három településen, tizenkét alkalommal kísérelt meg fizetni a hamis címletekkel benzinkutakon, áruházakban, illetve ismeretleneknek. Ezen vásárlások során hét esetben fogadták el a hamis pénzt, négy esetben pedig azért utasították el, mert az adott helyen nem lehet euróval fizetni.
Az elkövetők utolsó alkalommal egy olyan töltőállomáson akarták felhasználni a hamis eurót, ahol egy nappal korábban már sikerrel jártak, azonban az ott dolgozók időközben felismerték, hogy hamis a pénz, így az újabb próbálkozásnál értesítették a rendőrséget.
Az ügyészség azért is indítványozta a felfüggesztett szabadságvesztés és büntetőeljárások hatálya alatt álló férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára tekintettel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye.
A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a férfi letartóztatását.
