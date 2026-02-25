Hamis euróval fizettek a magyar férfiak Jász-Nagykun-Szolnokban, de arra nem gondoltak, hogy rendkívüli sebességgel haladnak a vesztükbe

A férfi és két társa – akik szintén tudtak a valuta hamis voltáról – három nap alatt három településen, tizenkét alkalommal kísérelt meg fizetni a hamis címletekkel benzinkutakon, áruházakban, illetve ismeretleneknek. Ezen vásárlások során hét esetben fogadták el a hamis pénzt, négy esetben pedig azért utasították el, mert az adott helyen nem lehet euróval fizetni.

Az elkövetők utolsó alkalommal egy olyan töltőállomáson akarták felhasználni a hamis eurót, ahol egy nappal korábban már sikerrel jártak, azonban az ott dolgozók időközben felismerték, hogy hamis a pénz, így az újabb próbálkozásnál értesítették a rendőrséget.