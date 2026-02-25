Győrből a Forma–1-be: ilyen egy magyar mérnök élete a Mercedesnél

Sok fiatal számára csábító lehet a Forma–1 világa, de kevesen vannak, akik megtapasztalhatják belülről, milyen a száguldó cirkusz. Horváth Hanna utóbbi csoportba tartozik, aki kamaszkori álmát kergetve a Széchenyi István Egyetemen szerzett járműmérnöki alapdiplomát, majd a hollandiai Delfti Műszaki Egyetem aerodinamikai mesterképzésén folytatta a tanulmányait. Innen jutott el a Forma–1-be, jelenleg az angliai Brackley-ben, a Mercedes istálló kísérleti aerodinamikai kutató-fejlesztő részlegén dolgozik.

Egy magyar mérnök is munkálkodik a Mercedes Forma–1-es autójának fejlesztésén Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Horváth Hanna meg sem állt a Forma–1-ig

– Már középiskolásként is a Forma–1 világában szerettem volna dolgozni, ezért nagyon boldog voltam, amikor felvételt nyertem a Mercedes-AMG Petronas csapatához gyakornokként. Most tartok az egyéves megbízatás felénél. Az aerodinamikai csapathoz tartozom, ami a legnagyobb létszámmal működő mérnöki terület – idézi a Széchenyi István Egyetem honlapja a fiatal szakembert. – A csoportom főként a különböző méréstechnikai részletekkel foglalkozik: szélcsatorna-fejlesztéssel, az ahhoz kapcsolódó korrelációk javításával. Az autó orrán lévő Pitot-cső kalibrálását például teljes egészében rám bízták, ez az én felelősségem volt. Nagyon érdekes munkát végzünk, például a különböző mérési folyamatok támogatására robotokat is alkalmazunk a pontosság növelése és a mérési hibák csökkentése érdekében. Élvezem, hogy gyorsan pörögnek a projektek, változatosak a feladatok, és sok olyan problémát kell megoldani, amihez szükségesek például a kódolási ismeretek is.

Horváth Hanna nem csak a Mercedes Forma–1-es autójával kötött közeli ismeretséget, a reflektorfényben élő pilótákkal is találkozott, hiszen rendszeresek az olyan megbeszélések, amelyeken a menedzsment és a versenyzők is részt vesznek.

– Volt már szerencsém találkozni Kimi Antonellivel és George Russell-lel, de Toto Wolff csapatfőnök is ugyanabba az edzőterembe, ugyanabba az étkezőbe jár, mint mindenki más. Családias a közeg, a kollégák kedvesen viszonyulnak egymáshoz, miközben a lehető legmagasabb színvonalon képviselik a szakterületüket.