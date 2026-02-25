Valóra vált a Real-szurkolók rémálma a kulcsfontosságú BL-meccs előtt

Rendkívüli

Orbán Viktor minden kérdésre választ ad, kövesse nálunk élőben! + videó

Kulcsfontosságú mérkőzése lesz ma a Real Madridnak, amely idegenbeli 1-0-s győzelme után Spanyolországban is összecsap a Benficával a Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágóján. A blancók dolgát nehezíti, hogy bár az edző, Álvaro Arbeloa számított a játékára, Kylian Mbappé mégsem léphet pályára a BL-meccsen.

2026. 02. 25. 17:25
Kylian Mbappé (10) nélkül kell helytállnia a Real Madridnak Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
Több kérdés is felvetődött a Real Madrid és a Benfica BL-párharcának visszavágója előtt. Az egyik, hogy a Vinícius Júniort vélhetően rasszista kifejezéssel illető Gianluca Prestianni játszhat-e a 21 órakor kezdődő mérkőzésen, ugyanis a portugál klub fellebbezett az eset miatt kirótt felfüggesztéssel szemben. A válasz nem, az UEFA ismét elutasította a Benfica beadványát, így az argentin lemarad a visszavágóról. És nem ő az egyetlen, a Real Madridnak lesz nagyobb hiányzója is Kylian Mbappé személyében. 

Hiába minden fohász, Kylian Mbappé nem játszhat a Benfica elleni visszavágón
Hiába minden fohász, Kylian Mbappé nem játszhat a Benfica elleni visszavágón (Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto)

Mbappé több meccset is kihagyhat

A spanyol sajtó már kedden is pedzegette, hogy a blancók legeredményesebb csatára kihagyhatja a visszavágót, mert folyamatosan térdfájdalommal viaskodik. Ezt Álvaro Arbeloa vezetőedző is elismerte, akinek elmondása szerint a világbajnok támadó hetek óta sérülten, tulajdonképpen egy lábon játszik. Mbappé még a Real Madrid edzését sem tudta teljesíteni a rakoncátlankodó térde miatt, de a tréner arra számított, ott lesz a pályán szerda este.

Azóta viszont kiderült, hogy ez mégsem lesz így, a királyi gárda keretében nem szerepel a francia spíler neve. Az AS úgy tudja, Mbappé a hétvégén a Getafe ellen sem lesz bevethető, várhatóan márciusban tér majd vissza. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy egy kisebb műtétre is szüksége lesz a csatárnak, ha nem múlik el a térdfájdalma.

A Real Madridnak tehát ma este Mbappé nélkül kell lezárnia a Benfica elleni párharcot. A spanyolok idegenben Vinícius góljával 1-0-ra győztek, egygólos előnyből várják a hazai folytatást.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, mai visszavágók 

(zárójelben az első mérkőzés eredménye)

  • Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német) 18.45 (0-2)
  • Juventus (olasz)–Galatasaray (török) 21.00 (2-5)
  • PSG (francia)–Monaco (francia) 21.00 (3-2)
  • Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál) 21.00 (1-0)

 

