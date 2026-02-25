Courtois kimondta a nagy igazságot Vinícius ügyéről

Amióta a 2003/2004-es idényben bevezették a Bajnokok Ligájában a kieséses szakaszt, sosem fordult elő, hogy a Real Madrid nem volt ott a nyolcaddöntős mezőnyben. Jó esély van arra, hogy idén sem szakad meg ez az elismerésre méltó széria, miután a királyi gárda a Benfica otthonában 1-0-ra megnyerte a legjobb tizenhat közé jutásért zajló rájátszás első felvonását, és ma este otthon fejezheti be a munkát. Persze Thibaut Courtois és társai továbbjutásához még a portugáloknak is lesz egy-két szavuk, akik egyszer már, az alapszakaszban megtréfálták a neves riválist.

A Real Madrid kapusa, Thibaut Courtois nem lepődött meg Mourinho viselkedésén, de csalódott benne Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Az biztos, hogy mindkét csapat extrán motivált az első felvonáson történt incidens után. A mérkőzést góljával eldöntő Vinícius Júnior egyesek szemében a hazai szurkolókat hergelve ünnepelt, ezek után a Benfica argentin játékosa, Gianluca Prestianni beszólt neki. Vinícius és a csapattársai rasszista inzultust hallottak, miközben Prestianni tagadja, hogy majomnak nevezte volna brazil ellenfelét. A 20 éves játékos ravasz módon a mezével eltakarta a száját, amikor belekötött Viníciusba, de így sem úszta meg az UEFA vizsgálódását, sőt, már fel is függesztették a játékjogát, nem játszhat a madridi találkozón, és még súlyosabb eltiltás is várhat rá.

A Real Madrid inkább a mérkőzésre fókuszál

A Benfica fellebezett az európai szövetségnél, és a klub kötelékébe tartozók most nem nyilatkozik a témában. A Real Madrid vezetőedzője, Álvaro Arbeloa sem akart sokat foglalkozni ezzel, az az UEFA dolga, ő és a csapata inkább a mérkőzésre fókuszál.

– Nem beszéltem azóta (Viníciusszal – a szerk.), és a véleményem ugyanaz maradt, mint a múlt héten.

Ez egy nagyszerű lehetőség, fordulópont lehet a rasszizmus elleni küzdelemben. Az UEFA-nak lehetősége van arra, hogy ne csak egy szlogenként tegye ezt. Remélem, hogy él ezzel a lehetőséggel.

Mi pedig a mérkőzésre koncentrálunk, arra, hogy nagyszerű teljesítményt nyújtsunk és a legjobb formánkat hozzuk a győzelem érdekében – minden erőnkkel erre összpontosítunk. A többi nem a mi dolgunk; nem a mi feladatunk ilyen döntéseket hozni, azt az UEFA-nak kell meghoznia – állapította meg a spanyol tréner.