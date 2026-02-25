Narendra Modi indiai miniszterelnök Izraelbe utazott, ahol Benjamin Netanjahuval tárgyalt, majd felszólalt a kneszetben. Beszédében a két ország közötti stratégiai, kereskedelmi és technológiai együttműködést, valamint a terrorizmus elleni közös fellépést hangsúlyozta. Modi támogatásáról biztosította Izraelt és elismerően nyilatkozott a gázai békekezdeményezésről – számolt be róla az Al Jazeera.
Történelmi pillanat Jeruzsálemben – Modi szavai után állva tapsolt a kneszet + videó
India és Izrael vezetői az együttműködés elmélyítéséről folytattak tárgyalásokat. Ezt követően Narendra Modi indiai miniszterelnök lehetőséget kapott felszólalni az izraeli parlamentben. Beszédében elismerően nyilatkozott a gázai békekezdeményezésről és hangsúlyozta, hogy az indiai–izraeli partnerség hozzájárul a globális stabilitáshoz és jóléthez.
India miniszterelnökét a kneszet tagjai hangos tapssal és éljenzéssel fogadták. Modi beszédét azzal kezdte, hogy megköszönte Izraelnek azt a kiváltságot és megtiszteltetést, hogy felszólalhat a parlamentben, és kijelentette: a barátság, tisztelet és partnerség üzenetét hozta magával. Ezután méltatta a két ország közötti szinergiát olyan témákban, mint a mesterséges intelligencia és a kvantumtechnológia.
Partnerségünk a globális stabilitáshoz és jóléthez is hozzájárul. Gondoskodjunk arról, hogy ez kapaszkodó maradjon ebben a bizonytalan világban
– hangsúlyozta. Modi a kereskedelmi kapcsolatok elmélyítését sürgette Izrael és India között, ami 2024-ben 3,9 milliárd dollárt tett ki. India miniszterelnöke határozott támogatását fejezte ki a Gázai övezetben zajló háború lezárására irányuló kezdeményezés iránt, majd így fogalmazott:
Úgy véljük, hogy igazságos és tartós béke ígéretét hordozza a régió minden népe számára.
Borítókép: Narendra Modi és Benjamin Netanjahu a két ország együttműködési lehetőségeiről tárgyalt (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter: A kormány visszautasítja a német beavatkozási kísérleteket a választási kampányba
Azért az kicsit sok, amikor egy német ember a történelmi örökség tekintetében oktatja Magyarországot, a magyarokat – fogalmazott a külügyminiszter.
Magyar Péterre számít Zelenszkij az ukrán gyorsított uniós csatlakozás ügyében
2027-ben már EU-tagok szeretnének lenni.
Medvegyev atomcsapással fenyegette Franciaországot és az Egyesült Királyságot
A fenyegetés nem volt véletlen.
Az energiaszállítások rendezéséig Magyarország blokkolja az Ukrajnának kedvező döntéseket
A miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzést osztott meg.
