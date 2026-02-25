Rendkívüli

Orbán Viktor: A választásokig olajblokáddal sem lehet a magyar gazdaságot térdre kényszeríteni + videó

Történelmi pillanat Jeruzsálemben – Modi szavai után állva tapsolt a kneszet + videó

India és Izrael vezetői az együttműködés elmélyítéséről folytattak tárgyalásokat. Ezt követően Narendra Modi indiai miniszterelnök lehetőséget kapott felszólalni az izraeli parlamentben. Beszédében elismerően nyilatkozott a gázai békekezdeményezésről és hangsúlyozta, hogy az indiai–izraeli partnerség hozzájárul a globális stabilitáshoz és jóléthez.

2026. 02. 25. 18:33
Narendra Modi indiai miniszterelnök Izraelbe utazott, ahol Benjamin Netanjahuval tárgyalt, majd felszólalt a kneszetben. Beszédében a két ország közötti stratégiai, kereskedelmi és technológiai együttműködést, valamint a terrorizmus elleni közös fellépést hangsúlyozta. Modi támogatásáról biztosította Izraelt és elismerően nyilatkozott a gázai békekezdeményezésről – számolt be róla az Al Jazeera.

TEL AVIV, ISRAEL - FEBRUARY 25: Indian Prime Minister Narendra Modi arrives at Ben-Gurion Airport for an official visit in Tel Aviv, Israel on February 25, 2026. Gideon Markowicz / Anadolu (Photo by GIDEON MARKOWICZ / Anadolu via AFP)
Fotó: AFP

India miniszterelnökét a kneszet tagjai hangos tapssal és éljenzéssel fogadták. Modi beszédét azzal kezdte, hogy megköszönte Izraelnek azt a kiváltságot és megtiszteltetést, hogy felszólalhat a parlamentben, és kijelentette: a barátság, tisztelet és partnerség üzenetét hozta magával. Ezután méltatta a két ország közötti szinergiát olyan témákban, mint a mesterséges intelligencia és a kvantumtechnológia.

Partnerségünk a globális stabilitáshoz és jóléthez is hozzájárul. Gondoskodjunk arról, hogy ez kapaszkodó maradjon ebben a bizonytalan világban

– hangsúlyozta. Modi a kereskedelmi kapcsolatok elmélyítését sürgette Izrael és India között, ami 2024-ben 3,9 milliárd dollárt tett ki. India miniszterelnöke határozott támogatását fejezte ki a Gázai övezetben zajló háború lezárására irányuló kezdeményezés iránt, majd így fogalmazott:

Úgy véljük, hogy igazságos és tartós béke ígéretét hordozza a régió minden népe számára.

Borítókép: Narendra Modi és Benjamin Netanjahu a két ország együttműködési lehetőségeiről tárgyalt (Fotó: AFP)

