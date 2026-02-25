Történelmi pillanat Jeruzsálemben – Modi szavai után állva tapsolt a kneszet + videó

India miniszterelnökét a kneszet tagjai hangos tapssal és éljenzéssel fogadták. Modi beszédét azzal kezdte, hogy megköszönte Izraelnek azt a kiváltságot és megtiszteltetést, hogy felszólalhat a parlamentben, és kijelentette: a barátság, tisztelet és partnerség üzenetét hozta magával. Ezután méltatta a két ország közötti szinergiát olyan témákban, mint a mesterséges intelligencia és a kvantumtechnológia.

Partnerségünk a globális stabilitáshoz és jóléthez is hozzájárul. Gondoskodjunk arról, hogy ez kapaszkodó maradjon ebben a bizonytalan világban

– hangsúlyozta. Modi a kereskedelmi kapcsolatok elmélyítését sürgette Izrael és India között, ami 2024-ben 3,9 milliárd dollárt tett ki. India miniszterelnöke határozott támogatását fejezte ki a Gázai övezetben zajló háború lezárására irányuló kezdeményezés iránt, majd így fogalmazott: