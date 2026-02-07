Védelmi és biztonsági kérdések kerültek India fókuszába

Narendra Modit megérkezése után a Kuala Lumpur-i repülőtéren a malajziai kormányfő, Anwar Ibrahim fogadta. A két miniszterelnök szombaton együtt vett részt a malajziai indiai közösség egy rendezvényén. Malajzia 35 millió lakosának mintegy 7 százaléka tartozik az indiai közösséghez. A két kormányfő hivatalos programja kétoldalú tárgyalásokkal vasárnap folytatódik Putrajayában, Kuala Lumpurtól délre, az ország közigazgatási központjában. A malajziai külügyminisztérium közleményében jelezte, hogy a két vezető a főbb területeken való fokozottabb együttműködés lehetőségét fogja vizsgálni – írta az MTI.

Perdana Menteri India, Narenda Modi tiba di Malaysia pada Sabtu bagi memulakan lawatan rasmi selama dua hari.



Pesawat yang membawa Modi mendarat di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) pada jam 4.40 petang.



Borítókép: Narendra Modi indiai és Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök (Fotó: AFP)