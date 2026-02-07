„Célunk az lesz, hogy elmélyítsük védelmi és biztonsági kapcsolatainkat, megerősítsük gazdasági és innovációs szövetségünket, és új területekre terjesszük ki együttműködésünket” – jelentette ki indulása előtt közleményben az indiai miniszterelnök.
Védelmi és biztonsági kérdések kerültek India fókuszába
Narendra Modi indiai kormányfő szombaton kétnapos hivatalos látogatást kezdett Malajziában, amelynek célja többek között a két ország védelmi és biztonsági együttműködésének előmozdítása.
Narendra Modit megérkezése után a Kuala Lumpur-i repülőtéren a malajziai kormányfő, Anwar Ibrahim fogadta. A két miniszterelnök szombaton együtt vett részt a malajziai indiai közösség egy rendezvényén. Malajzia 35 millió lakosának mintegy 7 százaléka tartozik az indiai közösséghez. A két kormányfő hivatalos programja kétoldalú tárgyalásokkal vasárnap folytatódik Putrajayában, Kuala Lumpurtól délre, az ország közigazgatási központjában. A malajziai külügyminisztérium közleményében jelezte, hogy a két vezető a főbb területeken való fokozottabb együttműködés lehetőségét fogja vizsgálni – írta az MTI.
Borítókép: Narendra Modi indiai és Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrán dróntámadás ért egy orosz rakétahajtóanyag-összetevőket gyártó üzemet
A dróncsapás nagy kiterjedésű tüzet okozott az üzemben.
Egy NATO tagállam vadászgépeket küldött a levegőbe
Lengyelország katonai készültséget rendelt el.
Brüsszel tétlenséggel védi a Muszlim Testvériséget
Politikailag kényes téma Brüsszel számára az ügy.
Harkivban csaptak le az emberrablók
Egy fiatal férfit cibáltak végig egy lépcsőn.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrán dróntámadás ért egy orosz rakétahajtóanyag-összetevőket gyártó üzemet
A dróncsapás nagy kiterjedésű tüzet okozott az üzemben.
Egy NATO tagállam vadászgépeket küldött a levegőbe
Lengyelország katonai készültséget rendelt el.
Brüsszel tétlenséggel védi a Muszlim Testvériséget
Politikailag kényes téma Brüsszel számára az ügy.
Harkivban csaptak le az emberrablók
Egy fiatal férfit cibáltak végig egy lépcsőn.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!