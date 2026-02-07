miniszterelnökmalajziaianwar ibrahimnarendra modi

Védelmi és biztonsági kérdések kerültek India fókuszába

Narendra Modi indiai kormányfő szombaton kétnapos hivatalos látogatást kezdett Malajziában, amelynek célja többek között a két ország védelmi és biztonsági együttműködésének előmozdítása.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 22:11
Narendra Modi indiai és Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök Fotó: AZNEAL ISHAK Forrás: POOL
„Célunk az lesz, hogy elmélyítsük védelmi és biztonsági kapcsolatainkat, megerősítsük gazdasági és innovációs szövetségünket, és új területekre terjesszük ki együttműködésünket” – jelentette ki indulása előtt közleményben az indiai miniszterelnök. 

Narendra Modi indiai miniszterelnök Fotó: AZNEAL ISHAK / POOL
Narendra Modi indiai miniszterelnök Fotó: AZNEAL ISHAK/POOL

Narendra Modit megérkezése után a Kuala Lumpur-i repülőtéren a malajziai kormányfő, Anwar Ibrahim fogadta. A két miniszterelnök szombaton együtt vett részt a malajziai indiai közösség egy rendezvényén. Malajzia 35 millió lakosának mintegy 7 százaléka tartozik az indiai közösséghez. A két kormányfő hivatalos programja kétoldalú tárgyalásokkal vasárnap folytatódik Putrajayában, Kuala Lumpurtól délre, az ország közigazgatási központjában. A malajziai külügyminisztérium közleményében jelezte, hogy a két vezető a főbb területeken való fokozottabb együttműködés lehetőségét fogja vizsgálni – írta az MTI.

Borítókép: Narendra Modi indiai és Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

