Egyensúlyban a nagyhatalmak között: India az űrverseny élvonalában

A bejelentés előtt néhány nappal Modi Újdelhiben fogadta Shubhanshu Shuklát, az ISRO űrhajósát, aki az Axiom–4 küldetés tagjaként jutott el a Nemzetközi Űrállomásra. A találkozó jól jelezte, mennyire fontos szerepet kapott India emberes űrprogramja az ország jövőképében.

India űrdiplomáciai helyzetképe azonban már korábban átalakult. 2023 júniusában az ország csatlakozott az Egyesült Államok által vezetett Artemis-egyezményekhez, amelyek a Hold kutatására és a Föld-Hold térség jövőbeli szabályozására összpontosítanak.

A csatlakozás megnyitotta az utat India előtt a fejlett amerikai technológiák, a NASA-partnerségek és a nagyobb nemzetközi láthatóság felé. Ugyanakkor a BAS bejelentése azt is jelezte, hogy India mindezzel együtt szeretné megőrizni saját stratégiai autonómiáját – ez pedig új kérdéseket vetett fel az ország űrdiplomáciájának jövőjéről.

India űrpolitikája a hidegháborús nem elköteleződésből nőtt ki, amely akkor is egyensúlyozásra épült a nagyhatalmak között. A Szovjetunióval indította első műholdját és első űrhajósát, majd az amerikai szankciók idején saját fejlesztésekbe kezdett, például a PSLV hordozórakéta megalkotásával. A 2000-es évektől a NASA-val való együttműködés is bővült, többek között a Chandrayaan–1 küldetésnél.