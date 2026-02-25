Szentkirályi Alexandra is beszélt a megtámadott fideszes aktivistával

A Tisza Párt színre lépésével megjelent a gyűlöletre épített politika az utcákon is. A tiszások nemrég engem fenyegettek meg halálos tarkólövéssel, most pedig már az utcán támadnak rá a fideszesekre. Ahogy a mondás tartja: fejétől bűzlik a hal. Ne hagyjuk, hogy ez a fajta agresszió teret nyerjen a mindennapjainkban! Magyar Péter állítsa le az embereit, mert a magyar közélet sokkal többet érdemel.