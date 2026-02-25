Rendkívüli

Orbán Viktor: A választásokig olajblokáddal sem lehet a magyar gazdaságot térdre kényszeríteni + videó

Szentkirályi Alexandrapolitikai erőszakFidelitas

Szentkirályi Alexandra is beszélt a megtámadott fideszes aktivistával

Bocskai Csaba telefonon beszélt Szentkirályi Alexandrával, hogy elmesélje a vele történteket.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 25. 18:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ez lenne Magyar Péter szeretetországa? – teszi fel a kérdést Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött posztjában.

Alexandra Szentkiralyi (Source: Facebook)
Forrás: Szentkirályi Alexandra/Facebook

A Fidesz budapesti elnöke felhívta a megtámadott fideszes aktivistát, Bocskai Csabát, aki részletesen be is számolt a történtekről. Bocskait többször megütötték, földre lökték, mégis Szentkirályi azon kérdésére, hogy kedvét szegte-e az incidens attól, hogy akár legközelebb is közbelépjen azt felelte:

Nem, nem, én vagyok végig, és nem lehet minket megijeszteni.

Szentkirályi a posztjában azt írta: 

A Tisza Párt színre lépésével megjelent a gyűlöletre épített politika az utcákon is. A tiszások nemrég engem fenyegettek meg halálos tarkólövéssel, most pedig már az utcán támadnak rá a fideszesekre. Ahogy a mondás tartja: fejétől bűzlik a hal. Ne hagyjuk, hogy ez a fajta agresszió teret nyerjen a mindennapjainkban! Magyar Péter állítsa le az embereit, mert a magyar közélet sokkal többet érdemel.


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekUkrajna

Mi olyan meglepő? Az Északi Áramlatot is ők robbantották föl, hahó!

Pilhál Tamás avatarja

A Zelenszkij-rezsim bármilyen terrorcselekményre képes, ezt már bizonyította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu