Megállíthatatlan a magyar támadó, kétszer is bevette a Benfica kapuját

Véget ért Kovács Bendegúz és csapata nagy menetelése. Az SL Benfica ízekre szedte a védekezési hibák sorát elkövető Az Alkmaart az ifjúsági Bajnokok Ligájában. A portugálok a triplázó Francisco Souza vezérletével 6-2-re győztek hazai pályán, és továbbjutottak a legjobb nyolc közé. A hollandok egyetlen dicsérhető játékosa egy magyar volt.

Kovács Bendegúz ismét hallatott magáról. Fotó: AZ Alkmaar/Ed van de Pol

Kétszer villant Kovács Bendegúz

Kovács Bendegúz megint letette a névjegyét egy rangos korosztályos nemzetközi mérkőzésen.

A 18 éves magyar támadó két gólt szerzett a világhírű Benfica utánpótláscsapata ellen.

Előbb magabiztosan értékesített büntetőből volt eredményes a 27. percben, amikor a lisszaboniak már 3-0-ra vezettek. A kétméteres csatár 6-1-nél, a 74. percben köszönt be másodszor: ballal remekül és védhetetlenül lőtt 16 méterről a kapuba. A portugálok remek helyzetkihasználással simán megnyerték a mérkőzést, s kiejtették az AZ Alkmaart.

Bendeguz Kovacs completes his brace and scores a huge goal to cut the lead down to 4 pic.twitter.com/TITX6Rf4Ws — #NUKEFLICK (@wholelottarchi) February 25, 2026

Mesterhármas után jött a dupla

Kovács Bendegúz kilenc góllal zárta az UEFA Youth League sorozatot, amelyben három találattal vette ki a részét a Borussia Dortmund 4-0-s legyőzéséből, korábban oda-vissza duplázott a gibraltári Lincoln Red ellen. A Fehérgyarmaton született, Debrecenben és az Ajax amszterdami akadémiáján is megfordult tehetség minden klubsorozatot figyelembe véve 28 mérkőzésen 27 gólnál tart. Összesen egy híján 30-nál, hiszen ősszel a magyar U19-es válogatott színeiben Montenegró és Görögország kapuját is bevette.