Kovács BendegúzAZ AlkmaarSL Benfica

Megállíthatatlan a magyar támadó, kétszer is bevette a Benfica kapuját

Két gólt szerzett Kovács Bendegúz az UEFA Youth League-ben, azaz az ifjúsági Bajnokok Ligájában a Benfica ellen. A holland AZ Alkmaar azonban hatalmas vereségbe szaladt bele Lisszabonban, ahol 6-2-re kikapott a portugáloktól és nem jutott be a negyeddöntőbe. A 18 éves magyar csatár büntetőből és akcióból volt eredményes. Kovács Bendegúz kilenc góllal zárta a sorozatot, amelyben három találattal vette ki a részét a Dortmund legyőzéséből.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 25. 18:49
Kovács Bendegúz Vitor Vinha, Head Coach of SL Benfica U19, makes a gesture before the UEFA Youth League 2025/26 match between SL Benfica and Slavia Praha at Benfica Campus in Seixal, Portugal, on February 4, 2026. (Photo by Rodrigo Moreira/NurPhoto) (Pho
Vitor Vinha, az Benfica U19-es csapatának edzője is láthatta, milyen gólerős Kovács Bendegúz Fotó: RODRIGO MOREIRA Forrás: NurPhoto
Véget ért Kovács Bendegúz és csapata nagy menetelése. Az SL Benfica ízekre szedte a védekezési hibák sorát elkövető Az Alkmaart az ifjúsági Bajnokok Ligájában. A portugálok a triplázó Francisco Souza vezérletével 6-2-re győztek hazai pályán, és továbbjutottak a legjobb nyolc közé. A hollandok egyetlen dicsérhető játékosa egy magyar volt.

Kovács Bendegúz ismét hallatott magáról
Kovács Bendegúz ismét hallatott magáról. Fotó: AZ Alkmaar/Ed van de Pol

Kétszer villant Kovács Bendegúz

Kovács Bendegúz megint letette a névjegyét egy rangos korosztályos nemzetközi mérkőzésen. 

A 18 éves magyar támadó két gólt szerzett a világhírű Benfica utánpótláscsapata ellen. 

Előbb magabiztosan értékesített büntetőből volt eredményes a 27. percben, amikor a lisszaboniak már 3-0-ra vezettek. A kétméteres csatár 6-1-nél, a 74. percben köszönt be másodszor: ballal remekül és védhetetlenül lőtt 16 méterről a kapuba. A portugálok remek helyzetkihasználással simán megnyerték a mérkőzést, s kiejtették az AZ Alkmaart.

Mesterhármas után jött a dupla

Kovács Bendegúz kilenc góllal zárta az UEFA Youth League sorozatot, amelyben három találattal vette ki a részét a Borussia Dortmund 4-0-s legyőzéséből, korábban oda-vissza duplázott a gibraltári Lincoln Red ellen. A Fehérgyarmaton született, Debrecenben és az Ajax amszterdami akadémiáján is megfordult tehetség minden klubsorozatot figyelembe véve 28 mérkőzésen 27 gólnál tart. Összesen egy híján 30-nál, hiszen ősszel a magyar U19-es válogatott színeiben Montenegró és Görögország kapuját is bevette.

