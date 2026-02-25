gengszterbűnözésMúlt-korheroinEgyesült Államokkábítószerkereskedelembűnüldözés

Frank Lucas, az Amerikai Gengszter, a Kék Mágia heroin királya

Frank Lucas neve összeforrt a hetvenes évek amerikai heroinpiacával és az Amerikai Gengszter című filmmel. A hollywoodi történet a karakter látványos felemelkedését mutatja be, de a valóság töredezett, ellentmondásos és gyakran túlzó állításokra épül. Lucas saját elbeszélései, egykori társai cáfolatai és a hatóságok beszámolói együtt rajzolják ki a Kék Mágia néven ismert heroin mögötti bűnszervezet történetét.

Múlt-kor
2026. 02. 25.
Frank és a filmben őt megszemélyesítő Washington Denzel Fotó: Múlt-kor
Hollywood és Frank Lucas legendája

Nem véletlen, hogy Ridley Scott Amerikai Gengszter című filmje Frank Lucas életét dolgozta fel. A 2007-es alkotásban Denzel Washington alakította a new yorki drogbárót. A film alkotói azt állítják, hogy igaz történeten alapul, ám Lucas környezetéből többen is úgy vélték, hogy a cselekmény jelentős része fikció.

A ’30-as évek Délje és az indulás

Frank Lucas 1930. szeptember 9-én született az észak-karolinai La Grange városában. Szegénységben nőtt fel, míg szülei dolgoztak, testvéreire vigyázott. A 30-as évek Délje mély nyomot hagyott benne.

Elmondása szerint hatéves volt, amikor a Ku-Klux-Klan tagjai meggyilkolták tizenkét éves unokatestvérét. 

A fehér felsőbbrendűséget hirdető szervezet azt állította, hogy a fiú tiszteletlenül nézett egy fehér nőre. A történet valódiságát nehéz ellenőrizni, de Lucas később ezt nevezte bűnözői pályája kiindulópontjának.

1946-ban New Yorkba menekült, munkát vállalt, de állítása szerint megverte a főnökét egy csőgyárban, majd 400 dollárt rabolt tőle. A nagyvárosban hamar felismerte, hogy jóval nagyobb pénzt is szerezhet.

Ellsworth Johnson és a drogkereskedelem

Lucas fegyveres rablásokat hajtott végre, majd ékszerboltokból lopott, egyre merészebb lett. Felfigyelt rá a hírhedt harlemi bűnöző, Ellsworth Johnson, becenevén Bumpy Johnson és a szárnyai alá vette Lucast, majd apránként bevezette a drogkereskedelem világába.

Lucas később saját szervezetet épített ki, és a vietnámi háború idején állítólag közvetlenül a forrásnál, Délkelet-Ázsiában szerzett be heroint, melyet Blue Magic néven árult, és azt állította, hogy 98 százalékos tisztaságú. A szer komoly pusztítást végzett Harlemben, az Egyesült Államok egyik legismertebb afroamerikai negyedében.

Richie Roberts ügyész 2007-ben úgy fogalmazott, hogy Frank Lucas több fekete életét tette tönkre, mint amennyiről a Ku-Klux-Klan valaha is álmodhatott. Roberts alakját a filmben Russell Crowe játszotta.

A koporsós történet és a cáfolatok

Frank Lucas leghírhedtebb állítása szerint a heroint amerikai katonák koporsóiban csempészte be Vietnámból. A történet szerint dupla fenekű koporsókat készíttetett, és így juttatta be az árut az Egyesült Államokba. A műveletet Cadaver Connection néven emlegették.

Lucas tagadta, hogy a holttestek mellé vagy beléjük rejtette volna a drogot. 

Azt állította, asztalos ismerőse huszonnyolc dupla fenekű koporsót készített. Vietnámban pedig Leslie Ike Atkinson őrmester koordinálta a drog elhelyezését. Atkinson, aki amúgy rokonságban állt Lucasszal, később határozottan tagadta a koporsós manővert. Elismerte, hogy csempészett heroint, de bútorokban rejtette el, és azt állította, hogy az egész megszervezésében Lucasnak semmilyen szerepe sem volt. A történet hitelessége máig vitatott.

A pénz, a nagyzolás és a bukás

Lucas azt állította, hogy egy időben napi egymillió dollárt keresett. A későbbi vizsgálatok szerint ezek a számok erősen túlzóak voltak.

1971-ben 100 ezer dolláros csincsillabundában jelent meg egy Muhammad Ali-bokszmeccsen. 

A nagy feltűnést keltő darabot felesége, Julianna Farrait vásárolta, és Lucas abban vonult be a mérkőzésre. Lucas később úgy vélte, ezzel hívta fel magára a hatóságok figyelmét. Azt írta, hogy azon az estén megjelölt emberként távozott. 1975-ben letartóztatták, részben Richie Roberts ügyész munkájának, részben besúgóknak köszönhetően. A hatóságok 584 683 dollár készpénzt foglaltak le, és hetven év börtönre ítélték. Lucas nevetségesen alacsonynak nevezte az összeget, és a DEA-t lopással vádolta, ő 20 millió dolláros vagyont vallott be.

Informátorból szabad ember

Frank Lucas valószínűleg élete végéig börtönben maradt volna, ha nem működik együtt a hatóságokkal. Bekerült a tanúvédelmi programba, és több mint száz drogügyben segítette a nyomozókat. De nem tudott ellenállni a könnyű pénz csábításának, így egy sikertelen drogügylet miatt hét évre ismét börtönbe került, végül 1991-ben feltételesen szabadult.

A sajtó szerint a film jogaiért 300 ezer dollárt kapott a Universal Picturestől, és további 500 ezer dollárt a stúdiótól.

A mítosz vége

Frank Lucas elismerte, hogy ölt embert, és azt is hozzátette, hogy sokszor hazudott. Később visszavett a nagyzolásból, például már csak egyetlen dupla fenekű koporsóról beszélt. Azt állította, hogy az Amerikai Gengszter csupán húsz százalékban igaz, de a nyomozók szerint ez is túlzás. Joseph Sullivan DEA-ügynök úgy vélte, a film igazságtartalma inkább a nullához közelít.

Frank Lucas idős korában  Fotó: Luigi Novi / Wikimedia Commons

Frank Lucas 2019-ben, 88 évesen halt meg New Jersey államban, természetes okokból. Élete végére meglepően jó kapcsolatot ápolt Richie Roberts ügyésszel, aki Lucas halála után úgy nyilatkozott, hogy mindenki megérdemel egy második esélyt. Elismerte, hogy Lucas sok szenvedést okozott, de karizmatikus embernek tartotta. Néhány héttel halála előtt még el tudtak búcsúzni egymástól. Roberts szerint nehéz volt elhinni, hogy Frank Lucas nem él tovább.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.

