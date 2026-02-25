Frank Lucas, az Amerikai Gengszter, a Kék Mágia heroin királya

Hollywood és Frank Lucas legendája

Nem véletlen, hogy Ridley Scott Amerikai Gengszter című filmje Frank Lucas életét dolgozta fel. A 2007-es alkotásban Denzel Washington alakította a new yorki drogbárót. A film alkotói azt állítják, hogy igaz történeten alapul, ám Lucas környezetéből többen is úgy vélték, hogy a cselekmény jelentős része fikció.

A ’30-as évek Délje és az indulás

Frank Lucas 1930. szeptember 9-én született az észak-karolinai La Grange városában. Szegénységben nőtt fel, míg szülei dolgoztak, testvéreire vigyázott. A 30-as évek Délje mély nyomot hagyott benne.

Elmondása szerint hatéves volt, amikor a Ku-Klux-Klan tagjai meggyilkolták tizenkét éves unokatestvérét.

A fehér felsőbbrendűséget hirdető szervezet azt állította, hogy a fiú tiszteletlenül nézett egy fehér nőre. A történet valódiságát nehéz ellenőrizni, de Lucas később ezt nevezte bűnözői pályája kiindulópontjának.

1946-ban New Yorkba menekült, munkát vállalt, de állítása szerint megverte a főnökét egy csőgyárban, majd 400 dollárt rabolt tőle. A nagyvárosban hamar felismerte, hogy jóval nagyobb pénzt is szerezhet.

Ellsworth Johnson és a drogkereskedelem

Lucas fegyveres rablásokat hajtott végre, majd ékszerboltokból lopott, egyre merészebb lett. Felfigyelt rá a hírhedt harlemi bűnöző, Ellsworth Johnson, becenevén Bumpy Johnson és a szárnyai alá vette Lucast, majd apránként bevezette a drogkereskedelem világába.

Lucas később saját szervezetet épített ki, és a vietnámi háború idején állítólag közvetlenül a forrásnál, Délkelet-Ázsiában szerzett be heroint, melyet Blue Magic néven árult, és azt állította, hogy 98 százalékos tisztaságú. A szer komoly pusztítást végzett Harlemben, az Egyesült Államok egyik legismertebb afroamerikai negyedében.

Richie Roberts ügyész 2007-ben úgy fogalmazott, hogy Frank Lucas több fekete életét tette tönkre, mint amennyiről a Ku-Klux-Klan valaha is álmodhatott. Roberts alakját a filmben Russell Crowe játszotta.

A koporsós történet és a cáfolatok

Frank Lucas leghírhedtebb állítása szerint a heroint amerikai katonák koporsóiban csempészte be Vietnámból. A történet szerint dupla fenekű koporsókat készíttetett, és így juttatta be az árut az Egyesült Államokba. A műveletet Cadaver Connection néven emlegették.

Lucas tagadta, hogy a holttestek mellé vagy beléjük rejtette volna a drogot.

Azt állította, asztalos ismerőse huszonnyolc dupla fenekű koporsót készített. Vietnámban pedig Leslie Ike Atkinson őrmester koordinálta a drog elhelyezését. Atkinson, aki amúgy rokonságban állt Lucasszal, később határozottan tagadta a koporsós manővert. Elismerte, hogy csempészett heroint, de bútorokban rejtette el, és azt állította, hogy az egész megszervezésében Lucasnak semmilyen szerepe sem volt. A történet hitelessége máig vitatott.