inflációárrésstopEurópai Unióáremelkedés

Uniós szinten a legalacsonyabbak között a magyarországi infláció

Februárban közel kilenc és féléves mélypontra zuhant Magyarországon az infláció, amivel az Európai Unió 27 tagországából a hatodik helyet foglalhatjuk el. Még előrébb végeztünk a visszatekintő reálkamatok összevetésében: a negyedik helyen állunk ezt a mutatót tekintve.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 9:24
A februári inflációs adat nagyon kedvező. Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Unió 27 tagországa közül a múlt hónapban már csupán hat EU-tagállamban volt kisebb a pénzromlás, s a nem uniós országok közül is csak az egymással gazdasági és monetáris unióban lévő Svájc és Liechtenstein kettőse került elénk az adataikat a legfrissebb Privátbankár Európai Inflációs Körkép elkészültéig nyilvánosságra hozott államok közül. Igaz, ehhez kellett az állam beavatkozása, az árrésstop, amely nélkül a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és az elemzők becslései szerint is 1,5 százalékponttal magasabb lenne az infláció. Vagyis több mint a duplája a most februári 1,4-nek – amivel viszont már a rangsor második felében találnánk magunkat, igaz, még akkor sem a vége felé. 

20250318 Budaörs Árrésstop Budaörsi Tesco bolt árstop árréskorlátozás Fotó: Vémi Zoltán VZ Világgazdaság VG A képen: bevásárlókocsi tejtermék hűtő
Nagyon kedvező volt a februári hazai inflációs adat / Fotó: Vémi Zoltán

Áremelkedést indíthat el a közel-keleti háború

Különösen, hogy az újabb, ezúttal a Közel-Keleten kitört háború az olajárak durva megemelkedése miatt az egész világot inflációs nyomás alá helyezheti. Miközben ez a folyamat már februárban – még az ottani fegyverek eldörrenése előtt – elindult. Az adatait a Privátbankár Európai Inflációs Körkép elkészültéig publikált 40 európai országból 16 számolt be a januárinál magasabb éves fogyasztóiár-indexről, eggyel több mint ahány alacsonyabbról, miközben kilencben stagnált a pénzromlás. 

Most februárban a legjobban a kiugróan magas inflációjával már jó ideje sikertelenül küszködő Törökország ezen rátája nőtt januárhoz képest, 0,88 százalékponttal, megelőzve Finnországot (0,8 százalékpont) és Franciaországot (0,7 százalékpont). A pólus másik, pozitív végén Norvégia áll, 0,9 százalékpontos egyhavi inflációcsökkentéssel, a második helyen Fehéroroszország (-0,8 százalékpont), de a harmadik helyen már Magyarország jön (-0,7 százalékpont).

Infláció: előkelő helyen állunk az uniós rangsorban

Hasonló eredményre és helyezésre számíthatunk az Európai Bizottság statisztikai hivatala, az Eurostat által ma délelőtt publikálandó rangsorban. A cikkünk megjelenéséig elérhető adatközlések alapján 

Magyarország egy hellyel jobban áll majd, mint a „sima”, átlagos inflációk összevetésében. Nevezetesen, a hatodik helyen a maga 1,6 százalékos rátájával, Olaszországgal holtversenyben.

Érdekes, hogy a már említett inflációs nyomás egyelőre nem tükröződik az európai jegybankok gyakorlatában. Az egy hónappal ezelőttihez képest ugyanis – két központi bankot, köztük az MNB-t leszámítva – egyikőjük sem lépte meg az áremelkedések ellen leghatásosabb monetáris politikai eszköznek számító alapkamat-emelést. 

Az MNB a tizenhat havi mozdulatlanság után végrehajtott negyed százalékpontos lazításnál az infláció jóval jobban, 0,7 százalékponttal csökkent, ezzel az egy hónappal korábbi harmadikról a negyedikre csúsztunk vissza a visszatekintő reálhozamok alapján összeállított ranglistánkon.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.