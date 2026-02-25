Rendkívüli

Orbán Viktor minden kérdésre választ ad, kövesse nálunk élőben! + videó

Orbán Viktor minden kérdésre választ ad, kövesse nálunk élőben! + videó

A kormányfő a Megafon Klub vendége.

2026. 02. 25. 17:41
Fotó: Képernyőfotó
Ma 18 órától Orbán Viktor miniszterelnök lesz a vendég a Megafon Klubban. A kormányfővel készült beszélgetésről a Magyar Nemzet élő szöveges tudósításban számol be. Kövesse nálunk élőben!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál Tamás
idezojelekUkrajna

Mi olyan meglepő? Az Északi Áramlatot is ők robbantották föl, hahó!

Pilhál Tamás avatarja

A Zelenszkij-rezsim bármilyen terrorcselekményre képes, ezt már bizonyította.

