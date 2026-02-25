Orbán Viktor: Magyarország nem zsarolható!

Üzenetet küldött a Harcosok Klubja közösségének Orbán Viktor. A miniszterelnök a bejegyzésben az ukrán helyzetre, az energiaellátás biztonságára, a napi teendőire és a választási kampányra is kitért.

Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook

„Hahó, Harcosok! Reggel védelmi tanács az ukrán zsarolás és olajblokád miatt. Ukrajna további akciókra készül. Elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését – közölte.

Magyarország nem zsarolható! ”

– szögezte le a miniszterelnök.

A kormányfő kitért az olajárra és arra is, hogy ez miért van hatással a rezsicsökkentésre. „A matek egyszerű. Az orosz olaj hordónként 13 dollárral olcsóbb, mint a nyugati Brent típusú. A különbözetet extraprofit-adó formájában beszedjük. Ez a pénz megy a rezsicsökkentésre” – jelezte.

„Ha nincs olcsó orosz energia, ezer forint lesz a benzin, és háromszor annyi a rezsi”

– hangsúlyozta, majd rámutatott, hogy:

„Kijev és Brüsszel ezt akarja. A Tisza ezt Münchenben elfogadta és támogatja.”

A miniszterelnök kitért a nap további feladataira is. „Délután kormányzati ügyek, aláírások garmadája. Este Megafon” – írta, és viccesen hozzáfűzte, „ha marad idő, éjjel alszunk egyet”. Bejegyzése végén a választási kampányra tért ki. „Ma este és a következő 46 napban még ráteszünk néhány lapáttal” – fogalmazott, majd úgy zárta üzenetét.