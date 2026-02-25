harcosok klubjaukrajnaTisza PártOrbán Viktorbrüsszel

Orbán Viktor: Magyarország nem zsarolható!

A miniszterelnök a Harcosok Klubjához intézett üzenetében az ukrán zsarolásról, az olajblokádról, az energetikai védelem megerősítéséről is írt. Orbán Viktor jelezte, hogy a kormány fenntartja a rezsicsökkentést, és a következő 46 napban fokozza a politikai kampányt.

2026. 02. 25.
Üzenetet küldött a Harcosok Klubja közösségének Orbán Viktor. A miniszterelnök a bejegyzésben az ukrán helyzetre, az energiaellátás biztonságára, a napi teendőire és a választási kampányra is kitért.  

„Hahó, Harcosok! Reggel védelmi tanács az ukrán zsarolás és olajblokád miatt. Ukrajna további akciókra készül. Elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését – közölte. 

Magyarország nem zsarolható! ”

 – szögezte le a miniszterelnök. 

A kormányfő kitért az olajárra és arra is, hogy ez miért van hatással a rezsicsökkentésre. „A matek egyszerű. Az orosz olaj hordónként 13 dollárral olcsóbb, mint a nyugati Brent típusú. A különbözetet extraprofit-adó formájában beszedjük. Ez a pénz megy a rezsicsökkentésre” – jelezte. 

„Ha nincs olcsó orosz energia, ezer forint lesz a benzin, és háromszor annyi a rezsi”

– hangsúlyozta, majd rámutatott, hogy: 

 „Kijev és Brüsszel ezt akarja. A Tisza ezt Münchenben elfogadta és támogatja.”

A miniszterelnök kitért a nap további feladataira is. „Délután kormányzati ügyek, aláírások garmadája. Este Megafon” – írta, és viccesen hozzáfűzte, „ha marad idő, éjjel alszunk egyet”. Bejegyzése végén a választási kampányra tért ki.  „Ma este és a következő 46 napban még ráteszünk néhány lapáttal” – fogalmazott, majd úgy zárta üzenetét.

A Fidesz a biztos választás. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának sülysápi állomásán 2026. február 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos)


