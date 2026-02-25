Rendkívüli

Orbán Viktor minden kérdésre választ ad, kövesse nálunk élőben! + videó

fővárosi közgyűlésbudapesttisza pártkarácsony gergelyfővárosMagyar Péter

Csőd és parázs vita a Fővárosi Közgyűlés ülésén

Megtartotta az országgyűlési választások előtti utolsó ülését a Fővárosi Közgyűlés. A testület ülésén kevés szó esett a fővárosról, ám annál több időt szenteltek az országos kampánytémáknak. Így többek között hosszas vita bontakozott ki az ukrajnai háborúval, a konfliktuson való nyerészkedéssel, és a Tisza–Brüsszel-paktummal kapcsolatban is.

Gábor Márton
2026. 02. 25. 17:52
Fotó: Hatlaczki Balázs
A Fővárosi Közgyűlés ülésén ismét hosszas vita bontakozott ki a főváros felelőtlen gazdálkodásáról, miután nemrég kiderült, ismét csődközelbe került a Budapest. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatójának közlése szerint ugyanis a fővárosi önkormányzat mostanra gyakorlatilag teljesen kimerítette a folyószámlahitel-keretét. Annak érdekében, hogy a főváros ki tudja fizetni a béreket, költségeket március 15-ig, a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén javaslatot nyújtanak be arra vonatkozóan, hogy Budapest folyószámlahitel-keretét 40 milliárdról 50 milliárdra emeljék.

Kiss Ambrus közlése szerint februárban a béreket még ki tudták fizetni, ugyanakkor a főváros mostanra 99,8 százalékban kihasználta a folyószámlahitel-keretét, és csaknem hétmilliárd forinttal tartozik beszállítóknak. Így többek között a BKV és a BKK sem tudja kiegyenlíteni a számláit a Mol és az MVM felé.

Vagyis amennyiben a Fővárosi Közgyűlés nem támogatta volna a hitelkeret megemelését, problémákba ütközött volna a márciusi bérek kifizetése.

A korábbi időszakokhoz hasonlóan azonban a balliberális többség, élén a Tisza Párttal, ismét kihúzta a csávából Karácsony Gergely főpolgármestert.

Szintén tárgyalt a testület Budapest főváros főispánjának törvényességi felhívásáról, miszerint a fővárosi önkormányzat költségvetése törvénytelen. A főváros álláspontja szerint minden bevételt jogszerűen terveztek be, és kitartanak az álláspontjuk mellett, nem tervezik újra a 2026-os büdzsét. Ezzel szemben Sára Botond főispán január végén közölte, hogy ahogyan tavaly, úgy idén is törvényességi felhívással fordul a Fővárosi Közgyűléshez Budapest költségvetése miatt. Jelezte: arra utasítják a főpolgármestert és a költségvetést megszavazó Tisza Pártot, hogy gondolják újra a tervezetet.

A főispán rámutatott: az önkormányzat „olyan perek kimenetelétől teszi függővé ezeknek a pénzeknek a beérkezését”, amelyekben „a főváros nem lesz pernyertes”, s amely összegek emiatt nagy valószínűséggel nem fognak megérkezni. 

A Fővárosi Közgyűlés ülésén a kormánypártok javaslata nyomán szó lett volna egy új fővárosi drogstratégia kidolgozásáról is. A javaslat értelmében ugyanis 

a jelenlegi drogstratégia nincs összhangban az országos dokumentummal. 

Az előterjesztés arra utasította Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy állítsa össze azon civil és szakértői szervezetek listáját, amelyekkel közösen kidolgozná az új stratégiát, illetve dolgozzon ki egy, az országos dokumentummal azonos elveken alapuló dokumentumot. Azonban a Tisza Párt kezdeményezére a javaslatot levették a napirendről, arra hivatkozva, hogy arról már többször is tárgyaltak az elmúlt időszakban. 

A Fidesz átláthatóbb városvezetésért küzd

A fideszes Szepesfalvy Anna és Szécsényi Dániel a fővárosi önkormányzat átlátható működése érdekében megtett intézkedések eredményeinek megismerésére vonatkozó javaslatot nyújtott be az ülésre. A kormánypárti képviselők arra kérték fel a főpolgármestert, hogy az átlátható működésről szóló éves beszámolási kötelezettsége teljesítésénél fogalmazzon meg további javaslatokat az átláthatóság és az etikus működés minél szélesebb körű biztosítása érdekében. Gulyás Gergely Kristóf szerint a városvezetésnek nagy szüksége van arra, hogy átláthatóbb legyen.

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője a vitában megvédve Karácsony Gergelyt közölte, a képmutatás csúcsa, hogy a Fidesz-frakció az átláthatósággal kapcsolatos előterjesztést hoz a közgyűlés elé. Ezt követően pedig a balliberális városvezető koalíció tagjai leszavazták az átláthatósággal kapcsolatos javaslatot.

Hallgatnak a Barátság vezeték elzárásáról

A Közgyűlés ülése előtt emellett feszült szóváltás alakult ki a Mandiner riportere és Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője között, amikor az újságíró az Ukrajnán áthaladó kőolajszállítás ügyéről kérdezte a politikust. A Mandiner riportere arra várt választ, mi Bujdosó Andrea frakcióvezető álláspontja azzal kapcsolatban, hogy elzárták az ukránok a Barátság kőolajvezetéket.

A kérdésre azonban érdemi reakció nem érkezett. Bujdosó Andrea a riportert és szerkesztőségét támadta, kijelentve:

Színjátékban nem veszek részt. Mindig hazudnak. Önök nem újságírók, hanem propagandisták.

Mint ismert, a Fidelitas is akciózott a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt. A szervezet papírmasé figurákkal várta a Tisza frakciót az ülésterem előtt. Később pedig az ülésterembe is bevitték a figurákat, amin Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője állt egymás mellett. Egy másik papírfigura Volodimir Zelenszkijt ábrázolta, amint az ukrán elnök épp elzárja a Barátság kőolajvezetéket.

Bujdosó Andrea mellett a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is hallgat a Barátság kőolajvezeték ügyében. A Tisza elnökének több kérdést is feltett a Hír TV riportere az ukrán zsarolásról, de Magyar Péter úgy tett, mintha meg sem hallaná ezeket.

Borítókép: Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

