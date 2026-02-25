Csőd és parázs vita a Fővárosi Közgyűlés ülésén

A Fővárosi Közgyűlés ülésén ismét hosszas vita bontakozott ki a főváros felelőtlen gazdálkodásáról, miután nemrég kiderült, ismét csődközelbe került a Budapest. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatójának közlése szerint ugyanis a fővárosi önkormányzat mostanra gyakorlatilag teljesen kimerítette a folyószámlahitel-keretét. Annak érdekében, hogy a főváros ki tudja fizetni a béreket, költségeket március 15-ig, a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén javaslatot nyújtanak be arra vonatkozóan, hogy Budapest folyószámlahitel-keretét 40 milliárdról 50 milliárdra emeljék.

Kiss Ambrus közlése szerint februárban a béreket még ki tudták fizetni, ugyanakkor a főváros mostanra 99,8 százalékban kihasználta a folyószámlahitel-keretét, és csaknem hétmilliárd forinttal tartozik beszállítóknak. Így többek között a BKV és a BKK sem tudja kiegyenlíteni a számláit a Mol és az MVM felé.

Vagyis amennyiben a Fővárosi Közgyűlés nem támogatta volna a hitelkeret megemelését, problémákba ütközött volna a márciusi bérek kifizetése.

A korábbi időszakokhoz hasonlóan azonban a balliberális többség, élén a Tisza Párttal, ismét kihúzta a csávából Karácsony Gergely főpolgármestert.

Szintén tárgyalt a testület Budapest főváros főispánjának törvényességi felhívásáról, miszerint a fővárosi önkormányzat költségvetése törvénytelen. A főváros álláspontja szerint minden bevételt jogszerűen terveztek be, és kitartanak az álláspontjuk mellett, nem tervezik újra a 2026-os büdzsét. Ezzel szemben Sára Botond főispán január végén közölte, hogy ahogyan tavaly, úgy idén is törvényességi felhívással fordul a Fővárosi Közgyűléshez Budapest költségvetése miatt. Jelezte: arra utasítják a főpolgármestert és a költségvetést megszavazó Tisza Pártot, hogy gondolják újra a tervezetet.

A főispán rámutatott: az önkormányzat „olyan perek kimenetelétől teszi függővé ezeknek a pénzeknek a beérkezését”, amelyekben „a főváros nem lesz pernyertes”, s amely összegek emiatt nagy valószínűséggel nem fognak megérkezni.

A Fővárosi Közgyűlés ülésén a kormánypártok javaslata nyomán szó lett volna egy új fővárosi drogstratégia kidolgozásáról is. A javaslat értelmében ugyanis

a jelenlegi drogstratégia nincs összhangban az országos dokumentummal.

Az előterjesztés arra utasította Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy állítsa össze azon civil és szakértői szervezetek listáját, amelyekkel közösen kidolgozná az új stratégiát, illetve dolgozzon ki egy, az országos dokumentummal azonos elveken alapuló dokumentumot. Azonban a Tisza Párt kezdeményezére a javaslatot levették a napirendről, arra hivatkozva, hogy arról már többször is tárgyaltak az elmúlt időszakban.