Tovább emelné a hitelkeretét a főváros, tartozásokat halmoztak fel Karácsony Gergelyék

A korábbi éveknél is súlyosabb pénzügyi helyzetbe került a fővárosi önkormányzat. Az elmúlt évek felelőtlen gazdálkodásának, illetve a törvénytelen költségvetés elfogadásának eredményeként jelenleg Budapestnek pénze és törvényes költségvetése sincs.

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülése éppen ezért kiemelten fontos lesz. Az ülésen két, a főváros pénzügyi helyzetével kapcsolatban fontos javaslatot is tárgyalni fognak. Az egyik ilyen a folyószámlahitel-keret megemelése. Kiss Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója egy tegnap tartott háttérbeszélgetésen elmondta, annak érdekében, hogy a főváros ki tudja fizetni a béreket, költségeket március 15-ig, javaslatot nyújtanak be arra vonatkozóan, hogy

a főváros folyószámlahitel-keretét 40 milliárdról 50 milliárdra emelnék.

Kiss Ambrus közlése szerint a béreket ki tudták fizetni, ugyanakkor a főváros mostanra 99,8 százalékban kihasználta a folyószámlahitel-keretét, és csaknem hétmilliárd forinttal tartozik beszállítóknak. Így többek között a BKV és a BKK sem tudja kiegyenlíteni a számláit a Mol és az MVM felé.

Vagyis amennyiben a Fővárosi Közgyűlés a jövő heti ülésén nem támogatja a hitelkeret megemelését, problémákba ütközhet a márciusi bérek kifizetése.