fővárosi közgyűlésköltségvetésfővárosi önkormányzatsára botond

Tovább emelné a hitelkeretét a főváros, tartozásokat halmoztak fel Karácsony Gergelyék

Miközben Karácsony Gergely a közösségi oldalán moralizálásba kezdett, addig az általa vezetett Budapest lassan összeomlik.

Gábor Márton
2026. 02. 19. 14:28
Fővárosi közgyűlés Hatlaczki Balázs
A korábbi éveknél is súlyosabb pénzügyi helyzetbe került a fővárosi önkormányzat. Az elmúlt évek felelőtlen gazdálkodásának, illetve a törvénytelen költségvetés elfogadásának eredményeként jelenleg Budapestnek pénze és törvényes költségvetése sincs.

Budapest, 2026. január 28. Karácsony Gergely főpolgármester (k), Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója (b) és Számadó Tamás főjegyző a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2026. január 28-án. MTI/Kocsis Zoltán
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülése éppen ezért kiemelten fontos lesz. Az ülésen két, a főváros pénzügyi helyzetével kapcsolatban fontos javaslatot is tárgyalni fognak. Az egyik ilyen a folyószámlahitel-keret megemelése. Kiss Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója egy tegnap tartott háttérbeszélgetésen elmondta, annak érdekében, hogy a főváros ki tudja fizetni a béreket, költségeket március 15-ig, javaslatot nyújtanak be arra vonatkozóan, hogy

 a főváros folyószámlahitel-keretét 40 milliárdról 50 milliárdra emelnék. 

Kiss Ambrus közlése szerint a béreket ki tudták fizetni, ugyanakkor a főváros mostanra 99,8 százalékban kihasználta a folyószámlahitel-keretét, és csaknem hétmilliárd forinttal tartozik beszállítóknak. Így többek között a BKV és a BKK sem tudja kiegyenlíteni a számláit a Mol és az MVM felé.

Vagyis amennyiben a Fővárosi Közgyűlés a jövő heti ülésén nem támogatja a hitelkeret megemelését, problémákba ütközhet a márciusi bérek kifizetése.

Ennek kapcsán a ma tartott Kormányinfón Gulyás Gergely megjegyezte, a kormány továbbra is fenntartja a korábban adott garanciáját, miszerint amennyiben a főváros fizetésképtelenné válik, a kormány kifizeti a dolgozók bérét. 

Legalább ennyire fontos lesz a fővárosi önkormányzat 2026-os költségvetésével kapcsolatos törvényességi felhívás. Budapest főváros főispánja, Sára Botond ugyanis törvényességi felhívást intézett a Fővárosi Közgyűlés részére annak érdekében, hogy javítsák ki a hibákat az álláspontja szerint törvénytelen költségvetésben.

A főváros vezetésének álláspontja szerint ugyanakkor minden bevételt jogszerűen terveztek be, és továbbra is kitartanak az álláspontjuk mellett, nem tervezik újra a 2026-os büdzsét. Ugyanakkor a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester feje felett dönthet a költségvetés módosításáról, összhangban a főispán álláspontjával.

Mint ismeretes, Sára Botond, Budapest főváros főispánja január végén közölte, hogy ahogyan tavaly, úgy idén is törvényességi felhívással fordulnak a Fővárosi Közgyűléshez Budapest költségvetése miatt. Jelezte: arra utasítják a főpolgármestert és a költségvetést megszavazó Tisza Pártot, hogy gondolják újra a tervezetet.

Ahogyan tavaly, idén is kénytelenek vagyunk törvényességi felhívással élni a fővárosi költségvetéssel kapcsolatban, mert a 2026-os büdzsé is jogszabályellenes

– közölte Sára Botond kedden a közösségi oldalán.

A főispán rámutatott: az önkormányzat „olyan perek kimenetelétől teszi függővé ezeknek a pénzeknek a beérkezését”, amelyekben „a főváros nem lesz pernyertes”, s amely összegek emiatt nagy valószínűséggel nem fognak megérkezni. 

Ez pénzügyileg instabillá teszi a város működését és veszélyezteti a közszolgáltatások ellátását. Budapesttel, a nemzet fővárosával nem lehet hazardírozni, és a budapestiek mindennapi életével nem lehet játszani

– szögezte le Sára Botond.

Borítókép: A Fővárosi Közgyűlés ülése (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

