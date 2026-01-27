alkotmánybíróságKarácsony Gergelytisza pártfőispánköltségvetéssára botond

Még mindig törvénytelen a főváros költségvetése + videó

Idén is törvényességi felhívással él a fővárosi költségvetéssel kapcsolatban Budapest Főváros Kormányhivatala.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 16:42
Fővárosi közgyűlés Hatlacki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ahogy a múlt héten is beszámoltunk róla, azzal, hogy az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó jogszabályok nem alaptörvény-ellenesek, ebből egy dolog következik, hogy a fővárosi költségvetés rendelete az, ami jogszabályellenes. Jogszabályellenes, mert közgazdaságilag nem megalapozott. Olyan százmilliárd forintos bevétellel terveznek, ami nem fog realizálódni – jelentette ki Sára Botond főispán.

20251217 Budapest A Fővárosi Közgyűlés ülése. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, Karácsony Gergely főpolgármester
Fotó: Hatlaczki Balázs

A főispán kiemelte: a főváros olyan perek kimenetelétől teszi függővé ezeknek a pénzeknek a beérkezését, amik nagy valószínűséggel nem fognak megtörténni, és amelyekben a főváros nem lesz pernyertes.

Ez pénzügyileg instabillá teszi a város működését, és veszélyezteti a közszolgáltatások ellátását.

– Budapesttel, a nemzet fővárosával nem lehet hazardírozni, és a budapestiek életével, a mindennapi életével, ami itt a városban történik, nem lehet játszani. Nem utolsósorban, ahogy mondtam, a fővárosi költségvetés jogszabályellenes. Éppen ezért a szükséges jogi lépéseket, ahogy a tavalyi évben is, idén is meg fogjuk tenni – jelentette ki Sára Botond. Közölte: éppen ezért a kormányhivatal törvényességi felhívással fog élni a Fővárosi  Közgyűlés felé, és arra fogja utasítani a főpolgármestert és a Tisza Pártot, amely megszavazta ezt a költségvetést, hogy gondolják újra a büdzsét.

Mint ismert, a tavalyihoz hasonlóan az idei költségvetést sem tudta hatalmas, több tíz milliárd forintos hiány nélkül megtervezni Karácsony Gergely. A főpolgármester által előterjesztett dokumentumból kiderült, hogy a főváros csődbe kerül százmilliárdos kormányzati segítség nélkül.

 

Borítókép:A Fővárosi Közgyűlés ülése (Fotó: Hatlacki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjakab péter

Klára, Péter és az átváltozás

Kárpáti András avatarja

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu