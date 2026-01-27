Még mindig törvénytelen a főváros költségvetése + videó

– Ahogy a múlt héten is beszámoltunk róla, azzal, hogy az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó jogszabályok nem alaptörvény-ellenesek, ebből egy dolog következik, hogy a fővárosi költségvetés rendelete az, ami jogszabályellenes. Jogszabályellenes, mert közgazdaságilag nem megalapozott. Olyan százmilliárd forintos bevétellel terveznek, ami nem fog realizálódni – jelentette ki Sára Botond főispán.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A főispán kiemelte: a főváros olyan perek kimenetelétől teszi függővé ezeknek a pénzeknek a beérkezését, amik nagy valószínűséggel nem fognak megtörténni, és amelyekben a főváros nem lesz pernyertes.

Ez pénzügyileg instabillá teszi a város működését, és veszélyezteti a közszolgáltatások ellátását.

– Budapesttel, a nemzet fővárosával nem lehet hazardírozni, és a budapestiek életével, a mindennapi életével, ami itt a városban történik, nem lehet játszani. Nem utolsósorban, ahogy mondtam, a fővárosi költségvetés jogszabályellenes. Éppen ezért a szükséges jogi lépéseket, ahogy a tavalyi évben is, idén is meg fogjuk tenni – jelentette ki Sára Botond. Közölte: éppen ezért a kormányhivatal törvényességi felhívással fog élni a Fővárosi Közgyűlés felé, és arra fogja utasítani a főpolgármestert és a Tisza Pártot, amely megszavazta ezt a költségvetést, hogy gondolják újra a büdzsét.

Mint ismert, a tavalyihoz hasonlóan az idei költségvetést sem tudta hatalmas, több tíz milliárd forintos hiány nélkül megtervezni Karácsony Gergely. A főpolgármester által előterjesztett dokumentumból kiderült, hogy a főváros csődbe kerül százmilliárdos kormányzati segítség nélkül.