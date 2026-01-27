Kamatdöntő: szinten tartotta a Monetáris Tanács az alapkamatot, de kiderült az is, hogy mikor kezdhet az MNB kamatcsökkentésbe

A Monetáris Tanács a gazdasági és pénzügyi piaci folyamatok áttekintése után megállapította, továbbra is stabilitásra orientált monetáris politikai megközelítésre van szükség – közölte Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a keddi kamatdöntő ülés után. Ennek megfelelően a tanács úgy döntött, hogy az alapkamatot változatlanul, 6,5 százalékos szinten tartja – húzta alá a jegybankelnök.

A kamattartás mellett döntött a Monetáris Tanács keddi ülésén. / Fotó: Kovács Attila / MTI

A kamttartással az MNB megerősítette elköteleződését az inflációs cél mellett

A kamattartás kapcsán Varga Mihály kiemelte: a döntés egyhangú volt, más kamatjavaslat nem merült fel. A testület ezzel megerősítette elkötelezettségét a 3 százalékos inflációs cél fenntartható elérése mellett – fűzte hozzá. A jegybankelnök kiemelte, hogy decemberben az infláció 3,3 százalékra csökkent a novemberi 3,8 százalékról, így az továbbra is a toleranciasávban halad. Az egymást követő második hónapban maradt a sávon belül a fogyasztói árindex, ami kedvező fejlemény – mutatott rá.

Egyúttal megjegyezte: jó esély van arra, hogy 2026 elején az infláció a 3 százalékos cél alá kerüljön, ugyanakkor az inflációs kilátásokat több bizonytalansági tényező is övezi.

A testület kiemelt figyelemmel követi az év eleji vállalati átárazási mintázatokat, mivel ezek meghatározóak lehetnek az inflációs pálya alakulása szempontjából.

Az első információk februárban, a januári inflációs adat közlésekor lesznek elérhetők. Az MNB elnöke hangsúlyozta: összességében továbbra is óvatosságra van szükség, mivel a lakossági várakozások alakulása meghatározó a középtávú inflációs folyamatok szempontjából. A Monetáris Tanács álláspontja szerint az árstabilitás fenntartható eléréséhez elengedhetetlen az inflációs várakozások megfelelő horgonyzása. Ehhez a jegybank pozitív reálkamat biztosításával járul hozzá, ami segíti az inflációs cél elérését.

2025 eleje óta a forint több mint 6 százalékkal értékelődött fel az euróhoz képest

Varga Mihály külön kitért a devizapiac stabilitásának szerepére is, ami szerinte kulcsfontosságú az infláció és az inflációs várakozások mérséklésében. 2025 eleje óta a forint több mint 6 százalékkal értékelődött fel az euróhoz képest, ami a régióban is felülteljesítőnek számít – emelte ki a jegybankelnök, hozzátéve: ez az árfolyam-erősödés egyre inkább megjelenik a beszerzési árakban, és a nemzeti bank bízik abban, hogy a fogyasztói árakban is hamarosan tetten érhető lesz. A kiszámítható pénzügyi piaci környezet előretekintve is közelebb visz az árstabilitási cél eléréséhez – jegyezte meg.