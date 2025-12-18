Kiadta az MNB a friss inflációs jelentését – turbulens globális környezetben is képes volt erősödni a forint

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi stabilitás fenntartását és a kormány gazdaság-, illetve környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját. Mérsékelt globális növekedés mellett az elhúzódó kereskedelmi és geopolitikai feszültségek továbbra is kockázatot jelentenek – olvasható a Monetáris Tanács inflációs adatokhoz kiadott kommentárjában.

Az infláció novemberben visszatért a jegybanki toleranciasávba

A nemzetközi inflációs folyamatok továbbra is vegyes képet mutatnak

Mint írják: az Egyesült Államokban a második negyedévben a GDP 2,1 százalékkal bővült éves összevetésben, míg 2025 harmadik negyedévében Kínában 4,8 százalékos bővülést regisztráltak az előző év azonos időszakához képest. Az Európai Unió GDP-je éves összevetésben 1,6 százalékkal emelkedett. Hazánk legfontosabb külkereskedelmi partnere, Németország gazdasági teljesítménye 0,3 százalékkal bővült. Az elmúlt hónapok során megkötött kereskedelmi megállapodásokkal sikerült elkerülni a vámháború eszkalációját, a folytatódó orosz–ukrán háború és az általánosan feszült geopolitikai helyzet ugyanakkor továbbra is kiemelt kockázati tényező – mutatnak rá.

A nemzetközi inflációs folyamatok továbbra is vegyes képet mutatnak. Az adatokat már publikáló OECD tagországok több mint felében a jegybanki célokat meghaladó inflációs rátákat regisztráltak októberben. A legutóbbi elérhető adat alapján az Egyesült Államokban 3,0 százalékra emelkedett az infláció szeptemberben.

Kínában 0,7 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak novemberben éves összevetésben. Az infláció az eurozónában 2,1 százalékon alakult októberben, míg az EU tagországok inflációs rátái egy több mint nyolc százalékpont széles sávban szóródtak. A fogyasztóiár-index a régiós országok közül Csehországban (2,3 százalék) emelkedett, Lengyelországban (2,9 százalék) nem változott, míg Szlovákiában (3,9 százalék) és Romániában (8,4 százalék) mérséklődött.

Az EKB nem kötelezi el magát konkrét kamatpálya mellett

Az Európai Központi Bank (EKB) nem módosította irányadó rátáját az elmúlt hónapokban, míg a Federal Reserve (Fed) az elmúlt három kamatdöntő ülésén egyenként 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre. Az EKB szeptemberi és októberi kamatdöntő ülésén is változatlan szinten, két százalékon tartotta irányadó betéti rátáját. Az euroövezetben az infláció az elmúlt időszakban a jegybank kétszázalékos inflációs célja körül alakult, míg a maginfláció némileg meghaladta azt. A jövőbeni monetáris politikai döntéseket a beérkező adatok alapján, ülésről ülésre hozzák meg és nem köteleződnek el előre konkrét kamatpálya mellett.