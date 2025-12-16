Megérkezett az MNB utolsó idei kamatdöntése: ezzel az alapkamattal zárjuk 2025-öt

A monetáris tanács keddi döntése értelmében a jegybanki alapkamat szintje 6,5 százalékon zárja az idei évet. A testület az egész esztendő folyamán a stabilitást és az óvatosságot helyezte előtérbe, így egyetlen alkalommal sem került sor kamatvágásra 2025-ben. A legutóbbi, a kondíciók lazítását célzó lépésre még 2024 szeptemberében volt példa. A jegybank azóta következetesen tartja a jelenlegi szintet a pénzpiaci folyamatok menedzselése és az inflációs célok elérése érdekében, derül ki a Világgazdaságon megjelent cikkből.

Itt van az MNB utolsó kamatdöntése: így zárja 2025-öt a magyar alapkamat Fotó: Shutterstock/Cvetelina Diankova

Ezért alakul így az alapkamat

A döntés megfelel a várakozásoknak, annak ellenére, hogy a forint az elmúlt hónapokban túlteljesített a főbb devizákhoz képest, az inflációs folyamatok továbbra sem engedik a monetáris lazítást. Novemberben 3,8 százalékos volt a fogyasztói áremelkedés szintje, ami ugyan a jegybank célsávjában van, és egyéves mélypontnak felel meg, de az árnyomás továbbra sem tűnt el a magyar gazdaságból.

A kedvező inflációs számok az árréstopoknak köszönhetők: az élelmiszerekre, a drogériákra kivetett árréstopok, valamint a banki és telekommunikációs szolgáltatók önkéntes árkorlátozása mintegy másfél százalékponttal csökkentik az inflációt, ezek nélkül még mindig ötszázalékos lenne a drágulás üteme.

Kedvező fejlemény, hogy a forint tartós erősödése egyre inkább megjelenik az importárakban, az árfolyamnak legjobb kitett tartós fogyasztási cikkek inflációja novemberben 2,9 százalékos volt. A kormánynak kiemelten fontos élelmiszer-infláció is 3,2 százalékos volt legutóbb, sőt itt a vendéglátás szolgáltatások nélkül számolt inflációja még ennél is kedvezőbb, 0,6 százalékos volt. Ezek alapján nem túlzó az állítás, hogy az élelmiszer-infláció emelkedése megállt, még ha az elsősorban a hatósági intézkedéseknek köszönhető is.

Elemzők az sem zárják ki, hogy 2026 első negyedévében akár két százalék alá csökken majd a fő inflációs mutató.

Hogy ennek ellenére mégsem várható kamatcsökkentés a következő hónapokban, az a jegybank erős forint melletti elköteleződésének tulajdonítható.

Noha sokfajta értelmezés megjelent az elmúlt időszakban, a hazai fizetőeszköz teljesítménye mögött az MNB következetes monetáris politikája áll. Miközben a nagy jegybankok, a Fed és az EKB, valamint a régiós társak közül a lengyel és a cseh is csökkentette az alapkamatot, addig a MNB kivárt, a növekvő kamatprémium pedig a forint felé tereli a befektetőket.