Az alapkamatról hoz döntést az MNB

A KSH idei utolsó adatközlése e hét péntekjére marad – az októberi kereseti adatok jelennek meg ekkor. Szeptemberben a bruttó átlagkereset 9,5, míg a nettó átlagkereset tíz százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – a kettő közötti eltérést a családi adókedvezmény emelése okozta – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Figyelembe véve a 4,3 százalékos szeptemberi inflációt, ez azt jelenti, hogy a nettó átlagkereset értéke 5,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – tekintettel az alig növekvő gazdaságra, ez nem rossz eredmény – mutatott rá. Egyúttal megjegyezte, a mediánkereset az átlagnál jobban nőtt, a bruttó 10,4, míg a nettó 11,1 százalékkal. Októberben a keresetek emelkedése a szeptemberihez hasonlóan alakulhatott.

Az MNB döntése kihat a forintárfolyamra is. Fotó: Vémi Zoltán

A hét legfontosabb hazai eseménye a jegybank keddi kamatdöntő ülése lesz, illetve a héten adják ki az új inflációs jelentést is – hívta fel a figyelmet Regős Gábor. – Várakozásaim szerint a 6,5 százalékos irányadó ráta most sem változik – egyrészt az eddigi jegybanki kommunikáció is ezt sugallja, másrészt pedig a forint, bár a korábbinál erősebb, de meglehetősen törékeny; illetve az infláció, bár kedvezően alakult, de ebben az árrésstopoknak is jelentős szerepük van; a pénzromlás ezek nélkül nagyjából másfél százalékponttal magasabb lenne, ez pedig kivezetésükkor megjelenhet az inflációban, amivel a jegybanknak számolnia kell – mondta. Hozzátette, érdemes lesz ugyanakkor figyelni a jegybanki kommunikációt, ez erősítheti a forintot.

Az MNB mint a statisztikai szolgálat része is aktív lesz a héten – kedden közli a fizetési mérleg októberi adatait. Szeptemberben az előzetes adatok alapján a folyó fizetési mérleg egyenlege az augusztusi 364,8 millió euróról 304,0 millió euróra csökkent. Az előző hónaphoz hasonlóan az áruk egyenlege hiányt (–212,9 millió euró), a szolgáltatásoké többletet (1159,4 millió euró) mutatott, miközben az elsődleges jövedelmek egyenlege a profitkivonás miatt szintén negatívan zárt (–410,0 millió euró).