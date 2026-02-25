Nincs új a nap alatt: ismét a csődhelyzet miatt lesz hangos a Fővárosi Közgyűlés

Ismét csődközelbe került a főváros Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatójának közlése szerint, ugyanis a fővárosi önkormányzat mostanra gyakorlatilag teljesen kimerítette a folyószámlahitel-keretét. Annak érdekében, hogy a főváros ki tudja fizetni a béreket, költségeket március 15-ig, a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén javaslatot nyújtanak be arra vonatkozóan, hogy a főváros folyószámlahitel-keretét 40 milliárdról 50 milliárdra emeljék.

Ülésezik a Fővárosi Közgyűlés

Kiss Ambrus közlése szerint februárban a béreket még ki tudták fizetni, ugyanakkor a főváros mostanra 99,8 százalékban kihasználta a folyószámlahitel-keretét, és csaknem hétmilliárd forinttal tartozik beszállítóknak. Így többek között a BKV és a BKK sem tudja kiegyenlíteni a számláit a Mol és az MVM felé.

Vagyis amennyiben a Fővárosi Közgyűlés a mai ülésén nem támogatja a hitelkeret megemelését, problémákba ütközhet a márciusi bérek kifizetése.

Szintén tárgyalni fog a testület Budapest főváros főispánjának törvényességi felhívásáról, miszerint a fővárosi önkormányzat költségvetése törvénytelen. A főváros álláspontja szerint minden bevételt jogszerűen terveztek be, és kitartanak az álláspontjuk mellett, nem tervezik újra a 2026-os büdzsét. Ezzel szemben áll Sára Botond főispán kijelentése, aki január végén közölte, hogy ahogyan tavaly, úgy idén is törvényességi felhívással fordul a Fővárosi Közgyűléshez Budapest költségvetése miatt. Jelezte: arra utasítják a főpolgármestert és a költségvetést megszavazó Tisza Pártot, hogy gondolják újra a tervezetet.

A főispán rámutatott: az önkormányzat „olyan perek kimenetelétől teszi függővé ezeknek a pénzeknek a beérkezését”, amelyekben „a főváros nem lesz pernyertes”, s amely összegek emiatt nagy valószínűséggel nem fognak megérkezni.

A Fővárosi Közgyűlés ülésén a kormánypártok javaslata nyomán szó lesz egy új fővárosi drogstratégia kidolgozásáról is. A javaslat értelmében ugyanis

a jelenlegi drogstratégia nincs összhangban az országos dokumentummal.

Az előterjesztés arra utasítja Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy állítsa össze azon civil és szakértői szervezetek listáját, amelyekkel közösen kidolgozná az új stratégiát, illetve dolgozzon ki egy, az országos dokumentummal azonos elveken alapuló dokumentumot.