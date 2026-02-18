Csőd szélén táncol a főváros

Mostanra gyakorlatilag teljesen kimerítette a folyószámlahitel-keretét a főváros – mondta el egy, a Városházán tartott háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

Kiss Ambrus és Karácsony Gergely (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Budapest főváros főispánjának törvényeségi felhívásával kapcsolatban, miszerint a Fővárosi Önkormányzat költségvetése törvénytelen, Kiss Ambrus elmondta, álláspontjuk szerint minden bevételt jogszerűen terveztek be, és továbbra is kitartanak az álláspontjuk mellett, nem tervezik újra a 2026-os büdzsét. Ismeretes, Sára Botond, Budapest főváros főispánja január végén közölte, hogy ahogyan tavaly, úgy idén is törvényességi felhívással fordulnak a Fővárosi Közgyűléshez Budapest költségvetése miatt. Jelezte: arra utasítják a főpolgármestert és a költségvetést megszavazó Tisza Pártot, hogy gondolják újra a tervezetet.

Ahogyan tavaly, idén is kénytelenek vagyunk törvényességi felhívással élni a fővárosi költségvetéssel kapcsolatban, mert a 2026-os büdzsé is jogszabályellenes

– közölte Sára Botond, Budapest főváros főispánja kedden a közösségi oldalán.

A főispán rámutatott: az önkormányzat „olyan perek kimenetelétől teszi függővé ezeknek a pénzeknek a beérkezését”, amelyekben „a főváros nem lesz pernyertes”, s amely összegek emiatt nagy valószínűséggel nem fognak megérkezni.

Ez pénzügyileg instabillá teszi a város működését és veszélyezteti a közszolgáltatások ellátását. Budapesttel, a nemzet fővárosával nem lehet hazardírozni, és a budapestiek mindennapi életével nem lehet játszani

– szögezte le Sára Botond.

Kiss Ambrus a szolidaritási hozzájárulás befizetésével és az ügyben zajló perekkel kapcsolatban elmondta, az Európai Unió Bíróságához, illetve az Alkotmánybírósághoz fordulnak. A fővárosi önkormányzat szerint a kérdést tisztázó kormányrendelet sérti a bírói szabadságot és jogállamisági kérdéseket vet fel. Mindezt a politikus annak ellenére állítja, hogy a bíróságok továbbra is tárgyalják a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos ügyeket, a következő tárgyalást pedig március 16-ra tűzték ki.