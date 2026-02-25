Bíróság elé áll Radnai Márk céges botrányának kulcsszereplője

Napokon belül bíróság elé állítják Vig Mórt, aki a Lánchíd-botrány kulcsfigurája, de neve felbukkant a Radnai Márk céges botrányában is – tudta meg a Magyar Nemzet.

Hetvenmilliós csalás

A II. és III. Kerületi Bíróság tavaly februárban ítélte többrendbeli csalás, ügyvédi visszaélés és más bűncselekmények miatt három év letöltendő börtönbüntetésre Vig Mórt és két társát. Az exügyvéd három év szabadságvesztést kapott. Mivel az ügyben az ügyészség és a védelem is fellebbezett, ezért a per másodfokon a Fővárosi Törvényszéken folytatódik március elején.

Vig Mórék ügyletei 2018 szeptemberében kezdődtek: Vig és két barátja (egyikük a nemzetközi körözés alatt álló M. Márk) szervezetten, harminckét sértettet tévesztettek és károsítottak meg, valamint további nyolc személyt kíséreltek meg becsapni. A csaláshoz kellett egy ghánai cég, egy kitalált történet egy dúsgazdag, ám valójában nem létező befektetőről, valamint sok hiszékeny ember. A vád és az elsőfokú ítélet szerint Vig Mórék több mint hetvenmillió forinthoz jutottak hozzá csalárd módon, illetve további tizenhatmillió forintot is megkíséreltek megszerezni. Egyes károsultak a kicsalt összegeket közvetlenül Vig ügyvédi letéti számlájára utalták, a pénzeket pedig a jogász pár órával az utalások után az irodájához közel eső ATM-automatából fel is vette.

A Lánchíd-botrány

Vig Mór neve évekkel ezelőtt a Lánchíd-botránnyal vált ismertté. Az ügy lényege, hogy amikor 2019 őszén Karácsony Gergely főpolgármesterré választásával a baloldal átvette Budapest irányítását, új közbeszerzést írtak ki a Lánchíd felújítására. Ismét az A-Híd Zrt. lett a győztes, de ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyert. Később kiderült, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd több részletben 1,4 milliárd forintot utalt Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből továbbítottak kilencszázmilliót az exügyvéd magánszámlájára, és ügyvédi letéti számlájára, amit készpénzben fel is vettek. Egy levél szerint Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott összegekkel, és a hídpénzből kerülhetett a fővárosi baloldalhoz is.