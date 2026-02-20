Nyomoz a NAV Radnai Márk céges botránya miatt

Büntetőeljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Radnai Márk Tisza-alelnök korábbi céges ügyével kapcsolatban – ezt a következtetést lehet levonni az adóhatóság lapunknak adott tájékoztatásából. Az ügyben Budai Gyula tett feljelentést közokirat-hamisítás, fiktív üzletrész-átruházás és költségvetési csalás bűntettének gyanújával. A miniszteri biztos azután fordult a hatósághoz, hogy kiderült: Radnai korábbi cégénél, Story Chef Kft.-nél bűncselekménygyanús ügyletek történhettek.

Hajléktalan ügyvezető Radnai korábbi cégének élén

Budai feljelentését azzal kezdte, hogy 2019-ben a Story Chef Kft. tagja és ügyvezetője, Spáh Dávid (aki a Família Kft.-ben gyerekszínészként vált ismertté) és Radnai Márk volt. Radnai fél évvel később kiszállt a cégből és a másfél millió forintos üzletrészét papíron ötszázezerért adta el egy bizonyos Cseh Renátónak. Budai Gyula szerint ebben az esetben fiktív üzletrész-átruházás történt. A miniszteri biztos feljelentésében azt is hangsúlyozta, hogy a cégiratok alapján 350 százalékos törzstőkét jegyeztek be Cseh nevére, amelyet vélhetően soha nem fizettek ki. Később Radnaiék volt cégének élére egy hajléktalan, K. Attila került – szerepel a feljelentésben.

Hatalmas összeget vághatott zsebre a Tisza-alelnök

A hatóságnak átadott dokumentum szerint a Story Chef Kft. ezután százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján egy bizonyos Punto Seguro Kft. részére, amelynek ügyvezetője készpénzben felvehette az összegeket, amiket a gyanú szerint visszajuttathatott Radnaiékhoz. Budai a hatóságnak azt is megemlítette, hogy a Punto Segurót feltehetően kizárólag erre a célra hozták létre, a cégnek ugyanis se az eset előtt, se utána nem volt más bevétele.

Az „elfelejtett” taopénz

A Punto Segurot 2024-ben felszámolták, a cégadatok alapján az ügyvezető igazgatót öt évre eltiltották a cégvezetéstől, mert 145 millió forint NAV-tartozása volt és a vállalkozás a székhelyén nem volt található – tette hozzá a miniszteri biztos, aki az adóhatóságnak arra is utalást tett, hogy a Story Chefet 2020-ban átnevezték Valmiera Plus Kft.-re, aminek oka a cég eltüntetése, eltemetése volt, a cégadatok alapján ugyanis elmulasztotta több mint tízmillió forint tao befizetését.