Nyomoz a NAV Radnai Márk céges botránya miatt

radnai márknavvig mórbudai gyulabotrány

Nyomoz a NAV Radnai Márk céges botránya miatt

Budai Gyula feljelentése alapján nyomozást rendelt el az adóhatóság Radnai Márk céges botrányával összefüggésben – értesült a Magyar Nemzet. A nyilvánosságra került információk ugyanis a Tisza-alelnök korábbi vállalkozásával kapcsolatban súlyos bűncselekmények lehetőségét vetették fel. Az ügyben megjelent a Lánchíd-botrány kulcsfigurája is.

2026. 02. 20. 14:10
Radnai Márk és Magyar Péter (Forrás: Facebook)
Büntetőeljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Radnai Márk Tisza-alelnök korábbi céges ügyével kapcsolatban – ezt a következtetést lehet levonni az adóhatóság lapunknak adott tájékoztatásából. Az ügyben Budai Gyula tett feljelentést közokirat-hamisítás, fiktív üzletrész-átruházás és költségvetési csalás bűntettének gyanújával. A miniszteri biztos azután fordult a hatósághoz, hogy kiderült: Radnai korábbi cégénél, Story Chef Kft.-nél bűncselekménygyanús ügyletek történhettek.

Hajléktalan ügyvezető Radnai korábbi cégének élén

Budai feljelentését azzal kezdte, hogy 2019-ben a Story Chef Kft. tagja és ügyvezetője, Spáh Dávid (aki a Família Kft.-ben gyerekszínészként vált ismertté) és Radnai Márk volt. Radnai fél évvel később kiszállt a cégből és a másfél millió forintos üzletrészét papíron ötszázezerért adta el egy bizonyos Cseh Renátónak. Budai Gyula szerint ebben az esetben fiktív üzletrész-átruházás történt. A miniszteri biztos feljelentésében azt is hangsúlyozta, hogy a cégiratok alapján 350 százalékos törzstőkét jegyeztek be Cseh nevére, amelyet vélhetően soha nem fizettek ki. Később Radnaiék volt cégének élére egy hajléktalan, K. Attila került – szerepel a feljelentésben.

Hatalmas összeget vághatott zsebre a Tisza-alelnök

A hatóságnak átadott dokumentum szerint a Story Chef Kft. ezután százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján egy bizonyos Punto Seguro Kft. részére, amelynek ügyvezetője készpénzben felvehette az összegeket, amiket a gyanú szerint visszajuttathatott Radnaiékhoz. Budai a hatóságnak azt is megemlítette, hogy a Punto Segurót feltehetően kizárólag erre a célra hozták létre, a cégnek ugyanis se az eset előtt, se utána nem volt más bevétele.

Az „elfelejtett” taopénz

A Punto Segurot 2024-ben felszámolták, a cégadatok alapján az ügyvezető igazgatót öt évre eltiltották a cégvezetéstől, mert 145 millió forint NAV-tartozása volt és a vállalkozás a székhelyén nem volt található – tette hozzá a miniszteri biztos, aki az adóhatóságnak arra is utalást tett, hogy a Story Chefet 2020-ban átnevezték Valmiera Plus Kft.-re, aminek oka a cég eltüntetése, eltemetése volt, a cégadatok alapján ugyanis elmulasztotta több mint tízmillió forint tao befizetését.

Kulcsfontosságú helyszín lehetett Vig Mór ügyvédi irodája

A feljelentés szerint ezt követően újabb stróman ügyvezetőt választottak a Valmiera Plus élére A. Tamás személyében, aki szintén hajléktalan volt. Radnai Márk a hírek szerint százezer forintot adott A.-nak a sok száz milliós számlagyár működtetésével gyanúsított, a Lánchíd-botrány egyik főszereplőjének tartott Vig Mór ügyvédi irodájában, hogy papíron legyen a cég ügyvezetője – írta Budai Gyula. A feljelentés fontos része, hogy a Valmiera Plus Kft. székhelyhasználati szerződést kötött Vig Mór ügyvédi irodájával.

Fiktív számlákkal oldották volna meg a tartozások kifizetését

A híradásokból és a cégadatokból megállapítható, hogy fiktív alvállalkozói számlákkal akarták megoldani a tartozások kifizetését, majd a Valmiera Plus Kft.-t egy későbbi szlovák cégbe, a Rosenweld s.r.o.-ba akarták eltüntetni – állította a miniszteri biztos, hangsúlyozva, hogy Story Chef, a Valmiera Plus és a Rosenweld cégek mind összefüggenek egymással, és az a közös bennük, hogy Radnai Márk hajléktalan strómanokat, K. Attilát és A. Tamást tette ügyvezetői pozícióba. Ráadásul – a feljelentés szerint – mindegyik szerződést Vig Mór budapesti ügyvédi irodájában íratták alá a strómanokkal, százezer forintért. Érdekes módon, a cégadatok szerint a Rosenweld s.r.o. ügyvezetését K. Attila látta el ekkor, ennek ellenére képviseletében a névlegesen megtett A. Tamás írt alá – nyomatékosította Budai Gyula, aki a feljelentéséhez bizonyítékokat is mellékelt.

A Magyar Nemzet elsőként írt Radnaiék céges botrányáról, annak részleteiről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak. Az ügyhöz kapcsolódó Vig Mór viselt dolgairól pedig ebből az írásunkból tudhatnak meg többet.

