Nagyon úgy tűnik, hogy keleten egyelőre marad a tél

Keleten viszont szerdán felhős, borongós körzetek is lehetnek, arrafelé előfordulhatnak záporok, hózáporok, máshol, illetve máskor nem várható csapadék. Éjszaka az ország keleti felén átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz, majd északkelet felől egyre nagyobb területen keletiesre fordul az áramlás, amely csütörtökön már mérsékelt marad.