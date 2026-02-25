manipulációs kerekasztalorbán balázstisza pártdobrev klárakutatásfidesz

Ismét jelentkezett a manipulációs kerekasztal, Orbán Balázs tette helyre őket

Hiába a januári csúfos leleplezés, továbbra is rendületlenül igyekszik megtéveszteni a választókat Hann Endre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 16:02
Fotó: Beliczay László/MTI Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Medián. Múltkor 93 százalék részvételt „mértek”, most már nem is publikálták – nyilván száz fölötti jött ki – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A politikus ezzel a szerdán publikált mediános közvélemény-kutatásra reagált, amely szerint a Tisza Párt a teljes szavazókorú népességben 11 százalékponttal vezet a Fidesz előtt, a biztos szavazók körében pedig már a 20 százalékpontot is elérte az előnye. 

Hann Endre
Forrás:  ATV / YouTube

Mindeközben a Nézőpont Intézet szerdán közétett közvélemény-kutatása szerint továbbra sincs változás a pártversenyben. Egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 45 százalék lenne, míg a Tisza-lista 40 százalékot kapna. Rajtuk kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom tűnik biztos befutónak, az eddig mért legmagasabb, 8 százalékos eredménnyel.

A Medián kutatását annak ellenére kapta fel a teljes balliberális média, hogy egy hónappal ezelőtt a balliberális kutatócégről a DK-s Molnár Csaba osztotta meg, hogy azt ajánlották Dobrev Klára pártjának, hogy rendeljenek tőlük többmilliós kutatásokat, és cserébe jobb színben tüntetik fel a pártot a felméréseikben. 

Akkor a DK-s Molnár Csaba a közösségi oldalán leleplezte a manipulációs kerekasztal egyik zászlóshajójának, a Hann Endre vezette Mediánnak a működését. Ugyanis a baloldali politikus azt állította, hogy tavaly két személyes találkozón is azt kérte a cég Dobrev Klára pártjától, hogy több millió forintért rendeljenek tőlük felméréseket.

Borítókép: Hann Endre (Fotó: Beliczay László/MTI)


