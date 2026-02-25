tisza pártukrajnakapitány istvánbarátság

Kapitány István megfutamodott, testőrei kollégánkat inzultálták

A Tisza Párt közösségi oldalain megosztott videókban előszeretettel bohóckodik, lapunk stábjának kérdésére ugyanakkor nem volt hajlandó válaszolni Kapitány István.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 15:53
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lapunk Komlón, egy sajtónyilvános utcafórumon akarta arról kérdezni Kapitány Istvánt, mi a véleménye arról, hogy az ukrán felső vezetés utasítására a Barátság kőolajvezetéken leállították a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia irányába.

Budapest, 2020. március 9. Kapitány István, a Menedzserek Országos Szövetsége új elnöke, a Shell globális kiskereskedelmi alelnöke a Budapest Marriott Hotelben 2020. március 9-én. Az újonnan megválasztott elnök mandátuma 2020. március 8-án kezdődött meg és három évig tart. MTI/Mónus Márton
Fotó: Mónus Márton / MTI

Kkérdéseinkre azonban Kapitány István nem válaszokkal, hanem látványos meneküléssel reagált. A Tisza Párt „szakértője” a kérdések hallatán az eseményt figyelemmel kísérő, nagyjából harminc ember felé vette az irányt. Mindeközben lapunk munkatársát a Kapitány Istvánt őrző testőrök lökdösni kezdték, és megpróbálták eltávolítani a helyszínről. 

Mint ismert, Kapitány István egyik legellentmondásosabb eszmefuttatása a Barátság kőolajvezeték ukrán blokkolásához kötődik. Ahogy arról a Magyar Nemzet is többször beszámolt, a vezetéken január 27. óta nem érkezik egy csepp olaj sem, miután orosz támadás ért egy tárolóegységet, erre hivatkozva pedig az ukránok nem hajlandók a szállítást újraindítani. Válaszul a magyar kormány bejelentette, hogy leállítja Ukrajna felé a dízelexportot, illetve blokkolja a 90 milliárd eurós hitel folyósítását. 

Ekkor jelent meg Kapitány kacifántos gondolatmenete a közösségi médiában, amelyben a diverzifikáció hiányát kérte számon a magyar kormányon, mindeközben pedig egyértelmű utalásokat tett arra, hogy a Tisza Párt álláspontja szerint Magyarországnak nincs szüksége orosz olajra. 

Borítókép: Kapitány István (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza

Hír és hírérték a ballib médiában

Bayer Zsolt avatarja

Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu