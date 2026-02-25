Kapitány István megfutamodott, testőrei kollégánkat inzultálták

Lapunk Komlón, egy sajtónyilvános utcafórumon akarta arról kérdezni Kapitány Istvánt, mi a véleménye arról, hogy az ukrán felső vezetés utasítására a Barátság kőolajvezetéken leállították a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia irányába.

Fotó: Mónus Márton / MTI

Kkérdéseinkre azonban Kapitány István nem válaszokkal, hanem látványos meneküléssel reagált. A Tisza Párt „szakértője” a kérdések hallatán az eseményt figyelemmel kísérő, nagyjából harminc ember felé vette az irányt. Mindeközben lapunk munkatársát a Kapitány Istvánt őrző testőrök lökdösni kezdték, és megpróbálták eltávolítani a helyszínről.

Mint ismert, Kapitány István egyik legellentmondásosabb eszmefuttatása a Barátság kőolajvezeték ukrán blokkolásához kötődik. Ahogy arról a Magyar Nemzet is többször beszámolt, a vezetéken január 27. óta nem érkezik egy csepp olaj sem, miután orosz támadás ért egy tárolóegységet, erre hivatkozva pedig az ukránok nem hajlandók a szállítást újraindítani. Válaszul a magyar kormány bejelentette, hogy leállítja Ukrajna felé a dízelexportot, illetve blokkolja a 90 milliárd eurós hitel folyósítását.

Ekkor jelent meg Kapitány kacifántos gondolatmenete a közösségi médiában, amelyben a diverzifikáció hiányát kérte számon a magyar kormányon, mindeközben pedig egyértelmű utalásokat tett arra, hogy a Tisza Párt álláspontja szerint Magyarországnak nincs szüksége orosz olajra.