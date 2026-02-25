Rendkívüli

Orbán Viktor minden kérdésre választ ad, kövesse nálunk élőben! + videó

rezsicsökkentésháborúregős gábor

A háború négy éve tart, a rezsicsökkentés maradt

Jelentősen hatásokat gyakorolt a hazai energiaárakra és ellátásbiztonságra a pontosan négy éve tartó orosz–ukrán háború. A fegyveres konfliktus egyben kikényszerítette az egyébként is napirenden lévő diverzifikációt, ugyanakkor Magyarország földrajzi elhelyezkedését nem lehet megváltoztatni.

M. Orbán András
2026. 02. 25. 16:30
Rezsiválság Európa-szerte (Fotó: Németh András Péter)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Napra pontosan négy éve tört ki az orosz–ukrán háború. A magyar kormány ezzel együtt és ennek ellenére ragaszkodott a rezsicsökkentés megőrzéséhez és a nyersanyagbeszerzés diverzifikációjához.

háború, 20250205 DunaharasztiRezsi rezsicsökkentésillusztrációkFotó: Havran Zoltán HZMagyar Nemzet MNA képen: közüzemi számlacsekk radiátor fűtés
A háború csak tovább növelte az energiaárakat, a magyar rezsicsökkentést viszont módosítással ugyan, de sikerült megőrizni
(Fotó: Havran Zoltán)

A rezsicsökkentés esetén megjelent az átlagfogyasztás fogalma, áram és földgáz esetében ez egy éves keretet jelent, amely mértékig változatlanok a rezsicsökkentés néven ismert hatóságilag rögzített árak. Efelett lakossági piaci áron számolják el a túlfogyasztást. A rezsicsökkentés fedezésére létrehozott rezsivédelmi alap feladata, hogy kompenzálja a kereskedőket a hatósági áron elszenvedett veszteségeiket. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza lapunk megkeresésére elmondta, a rezsivédelmi alapot a mindenkori költségvetésben a kormányzat valamilyen szinten megtervezi – figyelembe véve az aktuális világpiaci árakat, a végső összeg függ az árak időközbeni változásától és a fogyasztás nagyságától, utóbbi a lakossági spórolás mellett időjárásfüggő is.

A 2023-as zárszámadás alapján az alap nagysága 947 milliárd forint volt, majd ez az energiaárak mérséklődésével 2024-re 762 milliárd forintra csökkent. A 2025-ös költségvetésben e célra 880 milliárd forintot, míg 2026-ra 793 milliárd forintot irányoztak elő.

A hatósági árak fenntartására a különböző különadókból van forrás, amelyek többek között az energiaszektort, a kiskereskedelmi szektort és a banki, biztosítási szektort érintik – magyarázta Regős Gábor.

Az energiaárak már 2022-ben emelkedésnek indultak, erre a háború „csak” rásegített. Míg a gáz holland tőzsdei ára – amely Európában az irányadó – a 2010-es években 10 és 20 euró között mozgott MWh-nként, addig 2022 nyarán 340 euróig emelkedett. Jelen sorok írásakor a gáz MWh-ja 31,4 euróba kerül,  azaz a korábbi ár nem állt vissza, de nem is a kiemelkedően magas, 2022-es van érvényben.

Ez pedig szorosan kapcsolódik a már említett rezsicsökkentéssel, hiszen az átlagfogyasztásig érvényben maradt a korábbi ár, míg a felett egy új, magasabb sávot vezettek be. Ez utóbbi díjszabása kellően elrettentő ahhoz, hogy a fogyasztók igyekezzenek elkerülni, csökkentsék fogyasztásukat. A magasabb árkategória bevezetésekor közölt információk szerint a fogyasztók 20-25 százaléka esett ebbe a sávba – akár csak minimális részben is. Az azóta eltelt időben ez az arány vélhetően csökkent – ez az inflációs adatokból sejthető, hiszen itt a KSH az átlagárat az alacsonyabb és a magasabb árkategóriában elfogyasztott mennyiség alapján számolja ki – emelte ki Regős Gábor.

A költségek és az ellátásbiztonság már önmagában érv a diverzifikáció mellett. Tény, Magyarország mind olajból, mind földgázból importra szorul, az önellátást egyik energiahordozóból sem tudja megoldani. Regős Gábor itt rámutatott, a helyzetet nehezíti, hogy a magyar ipar kifejezetten energiaintenzív, így egységnyi GDP előállításához nagyobb mennyiségű energiára van szüksége.

Az energiahordozók esetében pedig kérdés, honnan és milyen útvonalon érkeznek, és a kettő nagyjából meg is határozza az árat. A legolcsóbb mód a csővezetékes szállítás – és a legkörnyezetbarátabb is. A magyar gazdaság alapvetően az orosz energiahordozókra épült rá – hasonlóan a régió többi vagy gazdaságához vagy éppen néhány nyugatabbi országhoz. Összevetésül, a horvátok az elmúlt hetekben elárulták, a más forrásból érkező kőolaj ennél aktuálisan harminc százalékkal drágább. A politika viszont évek óta mást kíván: az oroszokkal szembeni szankciók részeként elvárás az orosz energiaimport leépítése, azonban földrajzi helyzetünkből adódóan mindenképpen kiszolgáltatott pozícióban vagyunk.

A diverzifikációt a mostani helyzet (Ukrajna nem engedi át az olajat) ki is kényszeríti, több partnertől kell vásárolni – drágábban. Ugyanakkor már korábban is történtek már diverzifikációs lépések. Ilyen például a francia Engie-n vagy a Shellen keresztül korábban lekötött mennyiség – ám ezek a fogyasztásnak csak néhány százalékát fedezik. Ennél nagyobb mennyiség, évi nagyjából másfél milliárd köbméter az, ami 2030-tól Azerbajdzsán felől érkezhet.

A diverzifikáció tehát mára politikai okokból elkerülhetetlenné vált, csak félő, hogy ez valójában az egyik függésből egy másik függésbe való átváltást jelent, magasabb árak és kisebb versenyképesség mellett.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekUkrajna

Mi olyan meglepő? Az Északi Áramlatot is ők robbantották föl, hahó!

Pilhál Tamás avatarja

A Zelenszkij-rezsim bármilyen terrorcselekményre képes, ezt már bizonyította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.