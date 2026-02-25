A háború négy éve tart, a rezsicsökkentés maradt

Napra pontosan négy éve tört ki az orosz–ukrán háború. A magyar kormány ezzel együtt és ennek ellenére ragaszkodott a rezsicsökkentés megőrzéséhez és a nyersanyagbeszerzés diverzifikációjához.

A háború csak tovább növelte az energiaárakat, a magyar rezsicsökkentést viszont módosítással ugyan, de sikerült megőrizni

(Fotó: Havran Zoltán)

A rezsicsökkentés esetén megjelent az átlagfogyasztás fogalma, áram és földgáz esetében ez egy éves keretet jelent, amely mértékig változatlanok a rezsicsökkentés néven ismert hatóságilag rögzített árak. Efelett lakossági piaci áron számolják el a túlfogyasztást. A rezsicsökkentés fedezésére létrehozott rezsivédelmi alap feladata, hogy kompenzálja a kereskedőket a hatósági áron elszenvedett veszteségeiket. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza lapunk megkeresésére elmondta, a rezsivédelmi alapot a mindenkori költségvetésben a kormányzat valamilyen szinten megtervezi – figyelembe véve az aktuális világpiaci árakat, a végső összeg függ az árak időközbeni változásától és a fogyasztás nagyságától, utóbbi a lakossági spórolás mellett időjárásfüggő is.

A 2023-as zárszámadás alapján az alap nagysága 947 milliárd forint volt, majd ez az energiaárak mérséklődésével 2024-re 762 milliárd forintra csökkent. A 2025-ös költségvetésben e célra 880 milliárd forintot, míg 2026-ra 793 milliárd forintot irányoztak elő.

A hatósági árak fenntartására a különböző különadókból van forrás, amelyek többek között az energiaszektort, a kiskereskedelmi szektort és a banki, biztosítási szektort érintik – magyarázta Regős Gábor.

Az energiaárak már 2022-ben emelkedésnek indultak, erre a háború „csak” rásegített. Míg a gáz holland tőzsdei ára – amely Európában az irányadó – a 2010-es években 10 és 20 euró között mozgott MWh-nként, addig 2022 nyarán 340 euróig emelkedett. Jelen sorok írásakor a gáz MWh-ja 31,4 euróba kerül, azaz a korábbi ár nem állt vissza, de nem is a kiemelkedően magas, 2022-es van érvényben.

Ez pedig szorosan kapcsolódik a már említett rezsicsökkentéssel, hiszen az átlagfogyasztásig érvényben maradt a korábbi ár, míg a felett egy új, magasabb sávot vezettek be. Ez utóbbi díjszabása kellően elrettentő ahhoz, hogy a fogyasztók igyekezzenek elkerülni, csökkentsék fogyasztásukat. A magasabb árkategória bevezetésekor közölt információk szerint a fogyasztók 20-25 százaléka esett ebbe a sávba – akár csak minimális részben is. Az azóta eltelt időben ez az arány vélhetően csökkent – ez az inflációs adatokból sejthető, hiszen itt a KSH az átlagárat az alacsonyabb és a magasabb árkategóriában elfogyasztott mennyiség alapján számolja ki – emelte ki Regős Gábor.