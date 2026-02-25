Rendkívüli

Orbán Viktor minden kérdésre választ ad, kövesse nálunk élőben! + videó

Megállapodott a Mol és a Janaf: kezdődhetnek a hosszú távú kapacitástesztek az Adria-vezetéken

Megindulhatnak a hosszú távú kapacitástesztek az Adria-kőolajvezetéken, miután megszületett az erről szóló megállapodés a Mol és a Janaf között. Bár a Mol fenntartja azon állítását, hogy a horvát partner drágábban szállít a piac árnál, mind a Barátság, mind az Adria-vezetékre szükség van.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 16:40
A Mol-csoport és a Janaf végre megállapodott arról, hogy elindulnak a hosszútávú kapacitástesztek az Adria-vezetéken egy nemzetközi, független megfigyelőcsapat bevonásával. A terheléses tesztek során a szakemberek megfigyelik, hogy a különböző időjárási viszonyok között és a különböző évszakokban milyen csúcs-, és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes az infrastruktúra. 

A Mol üdvözli a tesztek elindulását, mert ezzel véget érhet a számháború, és pont kerülhet annak a régi vitának a végére, hogy mekkora is a vezeték tényleges kapacitása – írta közleményében az olajtársaság. Vélemények helyett szakszerű, adatokon és tényeken alapuló teszt mondja majd ki, mennyit bír el az Adria-vezeték. Horvátországi megszólalásokban ugyanis a vezeték éves kapacitásának mértéke 11 és 15 millió tonna között mozgott, miközben a vezetékszakaszon 2 millió tonnánál több kőolajat még soha nem szállítottak. 

MOL, Százhalombatta, 2022. május 24.A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.MTI/Szigetváry Zsolt
A Mol egyúttal várja a horvát vállalat állásfoglalását, hogy átengedi-e a tengerről érkező orosz kőolajszállítmányokat, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a Barátság kőolajvezetékre ugyanúgy szükség lenne
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A Mol egyúttal várja a horvát vállalat állásfoglalását, hogy átengedi-e a tengerről érkező orosz kőolaj szállítmányokat. A Mol múlt heti kérésére a Janaf még mindig nem reagált egyenesen, hanem időt kért, hogy a több éve érvényben lévő, Horvátország által is megszavazott EU-s szankciós jogszabályt értelmezze. Egyúttal a horvát vállalat a Moltól kért EU-s és amerikai engedélyeket a szállításokkal kapcsolatban. Ez a Mol meglátása szerint teljesen életszerűtlen, mert nem lehet minden szállítmányra külön EU-s és amerikai engedélyt kérni, ez az indokolatlan bürokratikus akadály a folyamatos szállítást tenné lehetetlenné. Amennyiben egy kőolajszállító vállalat és annak szállítmánya nem szerepel a nyilvánosan is elérhető EU-s és amerikai szankciós listákon, a horvát vállalatnak be kell engednie. A vonatkozó EU-s és amerikai szankciók alapján ugyanis a régió ellátásbiztonsága érdekében át kell engednie a nem szankcionált orosz kőolajszállítmányokat, amennyiben a Barátság vezeték nem működik. A nemzetközi jogszabályok ebben az esetben is vonatkoznak Horvátországra.  

A Mol egyúttal fenntartja álláspontját, hogy száz kilométerre vetítve az európai átlagár többszörösét kéri el a Janaf a szállításokért, 

amely kimerítheti a monopolhelyzettel való visszaélés gyanúját.  

Végül a Mol ismét kijelenti, hogy a régió ellátásbiztonságához két teljes értékű, kereskedelmileg is versenyképes útvonalra van szükség. Szükség van arra, hogy az Adria-vezeték felnőjön a feladathoz, de a forrásdiverzifikáció jegyében gondoskodni kell arról is, hogy a Barátság vezeték is működjön. Éppen ezért támogatják Ukrajna törekvéseit, hogy az Odessza-Brody vezeték újraindításával össze lehessen kötni a Barátság vezetéket a Fekete-tengerrel, és ezáltal is növelni lehetne a régió kőolaj-ellátásbiztonságának szintjét. 

