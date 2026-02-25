Megállapodott a Mol és a Janaf: kezdődhetnek a hosszú távú kapacitástesztek az Adria-vezetéken

A Mol-csoport és a Janaf végre megállapodott arról, hogy elindulnak a hosszútávú kapacitástesztek az Adria-vezetéken egy nemzetközi, független megfigyelőcsapat bevonásával. A terheléses tesztek során a szakemberek megfigyelik, hogy a különböző időjárási viszonyok között és a különböző évszakokban milyen csúcs-, és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes az infrastruktúra.

A Mol üdvözli a tesztek elindulását, mert ezzel véget érhet a számháború, és pont kerülhet annak a régi vitának a végére, hogy mekkora is a vezeték tényleges kapacitása – írta közleményében az olajtársaság. Vélemények helyett szakszerű, adatokon és tényeken alapuló teszt mondja majd ki, mennyit bír el az Adria-vezeték. Horvátországi megszólalásokban ugyanis a vezeték éves kapacitásának mértéke 11 és 15 millió tonna között mozgott, miközben a vezetékszakaszon 2 millió tonnánál több kőolajat még soha nem szállítottak.

A Mol egyúttal várja a horvát vállalat állásfoglalását, hogy átengedi-e a tengerről érkező orosz kőolajszállítmányokat, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a Barátság kőolajvezetékre ugyanúgy szükség lenne

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A Mol egyúttal várja a horvát vállalat állásfoglalását, hogy átengedi-e a tengerről érkező orosz kőolaj szállítmányokat. A Mol múlt heti kérésére a Janaf még mindig nem reagált egyenesen, hanem időt kért, hogy a több éve érvényben lévő, Horvátország által is megszavazott EU-s szankciós jogszabályt értelmezze. Egyúttal a horvát vállalat a Moltól kért EU-s és amerikai engedélyeket a szállításokkal kapcsolatban. Ez a Mol meglátása szerint teljesen életszerűtlen, mert nem lehet minden szállítmányra külön EU-s és amerikai engedélyt kérni, ez az indokolatlan bürokratikus akadály a folyamatos szállítást tenné lehetetlenné. Amennyiben egy kőolajszállító vállalat és annak szállítmánya nem szerepel a nyilvánosan is elérhető EU-s és amerikai szankciós listákon, a horvát vállalatnak be kell engednie. A vonatkozó EU-s és amerikai szankciók alapján ugyanis a régió ellátásbiztonsága érdekében át kell engednie a nem szankcionált orosz kőolajszállítmányokat, amennyiben a Barátság vezeték nem működik. A nemzetközi jogszabályok ebben az esetben is vonatkoznak Horvátországra.

A Mol egyúttal fenntartja álláspontját, hogy száz kilométerre vetítve az európai átlagár többszörösét kéri el a Janaf a szállításokért,

amely kimerítheti a monopolhelyzettel való visszaélés gyanúját.