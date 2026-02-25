Régi, mumifikálódott holttestet találtak egy panelban Debrecenben

A körözésből kiderül, hogy egy 51-60 kilogrammos, 156-160 cm magas férfi holttestét találták meg, a portál információi szerint egy Csemete utcai panelház tárolójában. Részletesen leírták azt is, hogy milyen állapotban volt a megtaláláskor a test, ettől olvasóinkat megkíméljük, de ha mégis nagyon kíváncsi, a Haon cikkében megtalálja.