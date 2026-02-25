Mumifikált állapotban lévő holttestet találtak február 24-én, kedden Debrecenben – derül ki a rendőrség hivatalos oldalán elérhető friss holttestkörözésből, amelyre a Haon bukkant rá.
Régi, mumifikálódott holttestet találtak egy panelban Debrecenben
A rendőrség vizsgálja az ügyet.
A körözésből kiderül, hogy egy 51-60 kilogrammos, 156-160 cm magas férfi holttestét találták meg, a portál információi szerint egy Csemete utcai panelház tárolójában. Részletesen leírták azt is, hogy milyen állapotban volt a megtaláláskor a test, ettől olvasóinkat megkíméljük, de ha mégis nagyon kíváncsi, a Haon cikkében megtalálja.
A portál a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől azt is megtudta, hogy a férfi halálát nem idegenkezűség okozta, közigazgatási eljárás keretében vizsgálják az ügyet.
