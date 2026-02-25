gyermekrossz jegyiskolakórház

Rosszabb jegyet kapott, mint amire számított, kiugrott az iskola ablakán egy tizenhárom éves diák Telcsen

A rendőrség nyomoz.

Forrás: Maszol2026. 02. 25. 16:01
illusztráció Forrás: Shutterstock
Kiugrott az iskola első emeleti ablakából egy 13 éves diák a Beszterce-Naszód megyei Telcsen, mert a reméltnél rosszabb jegyet – adta hírül a Maszol. 

Az eset a tanórák közötti  szünetben történt, kedden délelőtt. A helyszínre rohammentő is érkezett. Az ugrás után a gyermek eszméleténél volt, ágyéki sérüléssel és lábtörés gyanújával szállították a besztercei sürgősségi kórházba. Az ügyben megszólalt a Telcsi Műszaki Líceum igazgatója is. Domnica Homei azt mondta, szándékosan ugrott a 13 éves fiú, és amikor megkérdezték tőle, miért tette, azt válaszolta, hogy 

az élet nehéz.

Beszélt arról is, hogy a hatodikos fiú osztálytársai nagyon megijedtek, és az egész néhány másodperc alatt történt. Úgy tudni, a diák egyébként jól tanul, és korábban nem volt gond vele. A gyermeket kedd délután a hozzátartozói kérésére ki is engedték a kórházból. 

A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja miatt indított büntetőeljárást, a hatóságok vizsgálják az eset pontos körülményeit.

 

