Rosszabb jegyet kapott, mint amire számított, kiugrott az iskola ablakán egy tizenhárom éves diák Telcsen

Beszélt arról is, hogy a hatodikos fiú osztálytársai nagyon megijedtek, és az egész néhány másodperc alatt történt. Úgy tudni, a diák egyébként jól tanul, és korábban nem volt gond vele. A gyermeket kedd délután a hozzátartozói kérésére ki is engedték a kórházból.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja miatt indított büntetőeljárást, a hatóságok vizsgálják az eset pontos körülményeit.