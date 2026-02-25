Meglepő, amit most közölt a Fővárosi Vízművek a budapesti ivóvízről

További érdekesség az ügyben, hogy ezzel párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ országos ellenőrzési programot indított, amely minden vízszolgáltató területére kiterjedt. A hatóság validált eredményei megerősítették a Fővárosi Vízművek saját méréseit:

a budapesti víznyerő és szolgáltatási területeken az érintett vegyületek koncentrációja az egészségügyi határérték harminc százaléka alatt van.

Kitértek arra is, hogy a vízművek laboratóriuma jelentős műszaki fejlesztésekkel felkészült az uniós előírások szerinti rendszeres mérésekre, így a jövőben is biztosított a folyamatos ellenőrzés.