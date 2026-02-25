Rendkívüli

A bal kezében ott volt a sniccer, a jobb kezével ütött – megszólalt lapunknak a megtámadott fideszes aktivista

politikai pártférfilakás

Rossz napja volt, ezért kalapáccsal akart nekimenni az aláírásgyűjtőknek egy férfi Debrecenben

Felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt nyolcvan óra jóvátételi munka végzésére ítélte a Debreceni Járásbíróság szerdán azt a 41 éves férfit, aki egy debreceni társasházban kalapáccsal fenyegetett két önkéntest – tájékoztatott a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője. Dobó Dénes jelezte, hogy a vádlott elismerte a bűncselekmény elkövetését.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 25. 13:34
lift,mysterious,társasház
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tettét egyébként azzal magyarázta, rossz napja volt, a késő délutáni csengetés miatt pedig ingerült lett. A férfi elmondta, hogy a kalapáccsal nem akarta az önkénteseket bántalmazni, csak rájuk akart ijeszteni. A büntetlen előéletű vádlott a jóvátételi munkát – választása szerint – állami vagy önkormányzati fenntartású intézménynél, közhasznú jogállású civil szervezetnél, továbbá egyházi jogi személynél végezheti.

A bíróság azért döntött úgy, hogy a büntetés kiszabását a törvény értelmében egy évre elhalasztja, és intézkedést alkalmaz a vádlottal szemben, mivel álláspontja szerint alaposan feltehető, hogy ezen büntetés célja így is elérhető, továbbá enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott beismerő vallomást tett, és megbánó magatartást tanúsított az eljárás közben. A szóvivő megjegyezte, ha a vádlott a jóvátételi munka elvégzését egy éven belül igazolja, a büntethetősége megszűnik.

Az ítélet szerint a férfi január 30-án délután éppen a debreceni lakásában volt, amikor a lépcsőházban megjelent két önkéntes, akik egy politikai pártnak támogató aláírásokat gyűjtöttek. Miután az önkéntesek becsengettek a lakásba, a férfi kijött, ekkor a folyosórácsnál tájékoztatták, hogy melyik politikai párttól jöttek.

A vádlott erre ingerült lett és kiabált. Ezután az önkéntesek megkérdezték a férfit, hogy melyik párttal szimpatizál, illetve melyikre fog szavazni, ekkor a vádlott közölte, hogy nincs közük hozzá, majd emelt hangon távozásra szólította fel őket.

A vádlott azt is hozzátette, hogy ha nem mennek el, akkor hozza a baltáját. A férfi kijelentéseit követően a két önkéntes távozott az emeletről, míg a férfi visszament a lakásába, ahol magához vett egy kalapácsot, majd azt a kezében tartva a lépcsőházban megindult lefelé, ahol észlelte, hogy az önkéntesek tovább folytatják az aláírásgyűjtést.

A férfi a kalapáccsal a kezében agresszívan lépett fel, és fenyegetően felszólította a két önkéntest, hogy hagyják el a lépcsőházat. A vádlott a kalapácsot a teste előtt tartva megindult az önkéntesek irányába, akik a lépcsőn lefelé futva távoztak a helyszínről, majd értesítették a rendőrséget.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyész három munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat bejelentésére, míg a vádlott és védője a döntést tudomásul vették.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmedián

Mire kell vigyáznia a Mediánnak?

Bayer Zsolt avatarja

Február végére a mediánnál húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. Aha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu