Rossz napja volt, ezért kalapáccsal akart nekimenni az aláírásgyűjtőknek egy férfi Debrecenben

Az ítélet szerint a férfi január 30-án délután éppen a debreceni lakásában volt, amikor a lépcsőházban megjelent két önkéntes, akik egy politikai pártnak támogató aláírásokat gyűjtöttek. Miután az önkéntesek becsengettek a lakásba, a férfi kijött, ekkor a folyosórácsnál tájékoztatták, hogy melyik politikai párttól jöttek.

A vádlott erre ingerült lett és kiabált. Ezután az önkéntesek megkérdezték a férfit, hogy melyik párttal szimpatizál, illetve melyikre fog szavazni, ekkor a vádlott közölte, hogy nincs közük hozzá, majd emelt hangon távozásra szólította fel őket.