A tettét egyébként azzal magyarázta, rossz napja volt, a késő délutáni csengetés miatt pedig ingerült lett. A férfi elmondta, hogy a kalapáccsal nem akarta az önkénteseket bántalmazni, csak rájuk akart ijeszteni. A büntetlen előéletű vádlott a jóvátételi munkát – választása szerint – állami vagy önkormányzati fenntartású intézménynél, közhasznú jogállású civil szervezetnél, továbbá egyházi jogi személynél végezheti.
Rossz napja volt, ezért kalapáccsal akart nekimenni az aláírásgyűjtőknek egy férfi Debrecenben
Felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt nyolcvan óra jóvátételi munka végzésére ítélte a Debreceni Járásbíróság szerdán azt a 41 éves férfit, aki egy debreceni társasházban kalapáccsal fenyegetett két önkéntest – tájékoztatott a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője. Dobó Dénes jelezte, hogy a vádlott elismerte a bűncselekmény elkövetését.
A bíróság azért döntött úgy, hogy a büntetés kiszabását a törvény értelmében egy évre elhalasztja, és intézkedést alkalmaz a vádlottal szemben, mivel álláspontja szerint alaposan feltehető, hogy ezen büntetés célja így is elérhető, továbbá enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott beismerő vallomást tett, és megbánó magatartást tanúsított az eljárás közben. A szóvivő megjegyezte, ha a vádlott a jóvátételi munka elvégzését egy éven belül igazolja, a büntethetősége megszűnik.
További Belföld híreink
Az ítélet szerint a férfi január 30-án délután éppen a debreceni lakásában volt, amikor a lépcsőházban megjelent két önkéntes, akik egy politikai pártnak támogató aláírásokat gyűjtöttek. Miután az önkéntesek becsengettek a lakásba, a férfi kijött, ekkor a folyosórácsnál tájékoztatták, hogy melyik politikai párttól jöttek.
A vádlott erre ingerült lett és kiabált. Ezután az önkéntesek megkérdezték a férfit, hogy melyik párttal szimpatizál, illetve melyikre fog szavazni, ekkor a vádlott közölte, hogy nincs közük hozzá, majd emelt hangon távozásra szólította fel őket.
További Belföld híreink
A vádlott azt is hozzátette, hogy ha nem mennek el, akkor hozza a baltáját. A férfi kijelentéseit követően a két önkéntes távozott az emeletről, míg a férfi visszament a lakásába, ahol magához vett egy kalapácsot, majd azt a kezében tartva a lépcsőházban megindult lefelé, ahol észlelte, hogy az önkéntesek tovább folytatják az aláírásgyűjtést.
A férfi a kalapáccsal a kezében agresszívan lépett fel, és fenyegetően felszólította a két önkéntest, hogy hagyják el a lépcsőházat. A vádlott a kalapácsot a teste előtt tartva megindult az önkéntesek irányába, akik a lépcsőn lefelé futva távoztak a helyszínről, majd értesítették a rendőrséget.
További Belföld híreink
Az ítélet nem jogerős. Az ügyész három munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat bejelentésére, míg a vádlott és védője a döntést tudomásul vették.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Idillinek tűnő életet élt az idős szegedi házaspár, benéztek a kertjükbe, és gyorsan kiderült az oka
Az eredményeken egyébként maguk is meglepődtek.
Orbán Viktor: Fel, győzelemre!
A miniszterelnök megmutatta a Fidesz–KDNP országjárásának kemény magját.
A bal kezében ott volt a sniccer, a jobb kezével ütött – megszólalt lapunknak a megtámadott fideszes aktivista
A rendőrök keresik a plakátrongálót, az áldozat megúszta néhány zúzódással.
Hankó Balázs: Győr tovább erősödik!
A Győri Nemzeti Színház és a Széchényi István Egyetem is támogatást kap a kormánytól.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Idillinek tűnő életet élt az idős szegedi házaspár, benéztek a kertjükbe, és gyorsan kiderült az oka
Az eredményeken egyébként maguk is meglepődtek.
Orbán Viktor: Fel, győzelemre!
A miniszterelnök megmutatta a Fidesz–KDNP országjárásának kemény magját.
A bal kezében ott volt a sniccer, a jobb kezével ütött – megszólalt lapunknak a megtámadott fideszes aktivista
A rendőrök keresik a plakátrongálót, az áldozat megúszta néhány zúzódással.
Hankó Balázs: Győr tovább erősödik!
A Győri Nemzeti Színház és a Széchényi István Egyetem is támogatást kap a kormánytól.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!