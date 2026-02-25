A férfit az otthonából hurcolta magával három emberrabló február közepén North Ryde településről, Sydney-től északra. Néhány nappal később a rendőrök felhívást intéztek az emberrablókhoz, arra figyelmeztetve őket, hogy egészen biztosan hibát követtek el, és nem a megfelelő célpontra csaptak le, mert az idős férfinak semmi kötődése nem volt bűnözői körökhöz.
Szóltak a rendőrök a bűnözőknek, hogy rossz embert raboltak el, de nem különösebben izgatta őket
Tévedésből esett Ausztráliában emberrablók áldozatául egy 85 éves idős férfi. A hatóságok hiába figyelmeztették a hibára az elkövetőket, és követelték az áldozat szabadon engedését, a férfinak már csak a holttestét találták meg tíz nappal később.
Sajtóértesülések szerint az emberrablás eredeti célpontja a szervezett bűnözéshez köthető.
A hatóságok végül csak a tévedésből elrabolt férfi földi maradványait találták meg Pitt Town településen, Sydney-től északnyugatra. A minden kétséget kizáró azonosításhoz még további vizsgálatokat kell végezni – közölte a rendőrség kedden.
Szerda reggel egy 24 és egy 29 éves férfit őrizetbe vettek.
