Szóltak a rendőrök a bűnözőknek, hogy rossz embert raboltak el, de nem különösebben izgatta őket

A férfit az otthonából hurcolta magával három emberrabló február közepén North Ryde településről, Sydney-től északra. Néhány nappal később a rendőrök felhívást intéztek az emberrablókhoz, arra figyelmeztetve őket, hogy egészen biztosan hibát követtek el, és nem a megfelelő célpontra csaptak le, mert az idős férfinak semmi kötődése nem volt bűnözői körökhöz.