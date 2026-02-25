Bezárták a borsodi kéjbarlangot, azt is tudni, mi az oka

A február 13-i elfogását megelőzően nőket, köztük kiskorú lányokat futtatott Tiszaújvárosban és egy girincsi apartmanban. Elvette tőlük a bevételt, és drogot biztosított nekik.

A girincsi házban tartott kutatás közben a hatóság kábítószergyanús anyaggal szennyezett okmányt, fogyasztáshoz szükséges eszközt, továbbá csaknem félmillió forintot, arany ékszereket és mobiltelefonokat foglalt le, továbbá egy bankszámlát is zár alá vett. A nyomozók kezdeményezték a férfi letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.