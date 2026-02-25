Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: elrendelték a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését + videó

rendőrségkéjlakBorsod megyei

Bezárták a borsodi kéjbarlangot, azt is tudni, mi az oka

Elképesztő, miket foglaltak le a helyszínen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 11:58
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Emberkereskedelem és kényszermunka, prostitúció elősegítése, illetve kábítószer-kereskedelem miatt folytat eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 42 éves girincsi férfival szemben – írja a rendőrségi portál. 

A február 13-i elfogását megelőzően nőket, köztük kiskorú lányokat futtatott Tiszaújvárosban és egy girincsi apartmanban. Elvette tőlük a bevételt, és drogot biztosított nekik.

A girincsi házban tartott kutatás közben a hatóság kábítószergyanús anyaggal szennyezett okmányt, fogyasztáshoz szükséges eszközt, továbbá csaknem félmillió forintot, arany ékszereket és mobiltelefonokat foglalt le, továbbá egy bankszámlát is zár alá vett. A nyomozók kezdeményezték a férfi letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A Miskolci Rendőrkapitányság a büntetőeljárás mellett közigazgatásit is indított, amelyben az illegális kábítószer-kereskedelemhez köthető apartman ideiglenes bezáratásáról határozott.

Arra kérnek továbbá mindenkit, hogy akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

 

 

