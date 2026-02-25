Emberkereskedelem és kényszermunka, prostitúció elősegítése, illetve kábítószer-kereskedelem miatt folytat eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 42 éves girincsi férfival szemben – írja a rendőrségi portál.
Bezárták a borsodi kéjbarlangot, azt is tudni, mi az oka
Elképesztő, miket foglaltak le a helyszínen.
A február 13-i elfogását megelőzően nőket, köztük kiskorú lányokat futtatott Tiszaújvárosban és egy girincsi apartmanban. Elvette tőlük a bevételt, és drogot biztosított nekik.
A girincsi házban tartott kutatás közben a hatóság kábítószergyanús anyaggal szennyezett okmányt, fogyasztáshoz szükséges eszközt, továbbá csaknem félmillió forintot, arany ékszereket és mobiltelefonokat foglalt le, továbbá egy bankszámlát is zár alá vett. A nyomozók kezdeményezték a férfi letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
További Belföld híreink
A Miskolci Rendőrkapitányság a büntetőeljárás mellett közigazgatásit is indított, amelyben az illegális kábítószer-kereskedelemhez köthető apartman ideiglenes bezáratásáról határozott.
Arra kérnek továbbá mindenkit, hogy akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Halálos tragédia történt Révkomáromban, leomlott egy épület bejárata
Nem tudták megmenteni az áldozat életét.
Rossz napja volt, ezért kalapáccsal akart nekimenni az aláírásgyűjtőknek egy férfi Debrecenben
Csúnya ügy.
Orbán Viktor sem hagyhatta szó nélkül Hann Endre újabb hantázását, átsorolta a humorista kategóriába a közvélemény-kutatót
Nem kis teljesítményt ért el a tiszás mezőnyben a Medián vezetője – jegyezte meg a miniszterelnök.
Friss mérés: öt százalékkal vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt
Hárompárti parlament alakulna, ha most lenne a választás.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Halálos tragédia történt Révkomáromban, leomlott egy épület bejárata
Nem tudták megmenteni az áldozat életét.
Rossz napja volt, ezért kalapáccsal akart nekimenni az aláírásgyűjtőknek egy férfi Debrecenben
Csúnya ügy.
Orbán Viktor sem hagyhatta szó nélkül Hann Endre újabb hantázását, átsorolta a humorista kategóriába a közvélemény-kutatót
Nem kis teljesítményt ért el a tiszás mezőnyben a Medián vezetője – jegyezte meg a miniszterelnök.
Friss mérés: öt százalékkal vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt
Hárompárti parlament alakulna, ha most lenne a választás.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!