Brüsszel és Kijev döntött, Magyar Péter pedig igent mondott

Kijevben háborúpárti vezetők gyűltek össze, és döntésük szerint a harcok folytatását támogatják, miközben figyelmen kívül hagyják a magyar energiaárak alakulását. Ezzel párhuzamosan Münchenben megállapodás született Magyar Péterrel, akit a magyar választásokon támogatnának annak érdekében, hogy Magyarországot is bevonják a háborús erőfeszítésekbe. Mindez összefügg az energiaellátás körüli bizonytalansággal és az orosz energiáról való leválás kérdésével, amely a kampányban kedvező politikai helyzetet teremthet a Tisza Párt számára – mondta a Magyar Nemzetnek Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 14:56
Magyar Péter (Fotó: AFP)
Kedden brüsszeli vezetők megállapodtak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a háború folytatásáról, és az Európai Parlament új állásfoglalást adott ki, amelyben Ukrajnát prioritásként jelölte meg. A kialakult helyzet kapcsán Orbán Balázs a közösségi médiában hangsúlyozta, a brüsszeli vezetőket nem érdekli, ha a magas energiaárak miatt a magyarok nehéz helyzetbe kerülnek. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott, hogy ha a kormány hagyná, Magyarországot is bevonnák a háborúba. Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péter Münchenben megállapodást kötött a brüsszeli vezetőkkel Ukrajna finanszírozásáról, az olcsó energia feladásáról és Magyarország háborús elköteleződéséről.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Markovics Gábor

A brüsszeli döntések és az energiaellátás kérdése kapcsán megszólalt lapunknak Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Barátság kőolajvezeték lezárása rávilágított arra, hogy Kijevben és Brüsszelben olyan döntések születnek, amelyek Magyarország energiaellátási biztonságát veszélyeztethetik.

Az elemző úgy véli, az ellátási zavar vagy akár a pánikhangulat kialakulása politikai következményekkel is járhat, és a kampányhajrában a Tisza Párt számára kedvező helyzetet teremthet. A politológus szerint az Európai Unió és Ukrajna részéről deklarált cél, hogy Magyarország váljon le az orosz energiáról.

Deák Dániel azt mondta lapunknak, beszédes, hogy az Európai Bizottság a választás után három nappal kíván jogi javaslatot benyújtani az orosz energia ügyében. Úgy fogalmazott, 

azt akarják, hogy Magyar Péternek a kampányban ne kelljen nyíltan színt vallania ebben a kérdésben, és csak a választás után támogassa az orosz energia betiltását.

Felidézte: Magyar Péter Münchenben több, Ukrajnát támogató politikussal is találkozott, valamint a horvát miniszterelnökkel is egyeztetett. Hozzátette, hogy ezt követően felmerült az Adria vezetéken érkező orosz olaj szállításának kérdése is. Úgy látja, mindez arra utal, hogy politikai megállapodások születhettek a háttérben.

Deák Dániel elmondta: titkosszolgálati információk alapján német közvetítéssel zajlott kommunikáció az ukrán fél és a Tisza Párt képviselői között az orosz energiáról való leválás ügyében.

Az elemző értékelése szerint amennyiben Magyarország feladná az orosz energiahordozókra épülő beszerzést, az a rezsicsökkentés végét jelentené, ami jelentős többletterhet róna a magyar családokra. Rámutatott: az április 12-i választás egyik tétje éppen az energiaellátás és a rezsiköltségek kérdése.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

