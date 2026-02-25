Brüsszel és Kijev döntött, Magyar Péter pedig igent mondott

A brüsszeli döntések és az energiaellátás kérdése kapcsán megszólalt lapunknak Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Barátság kőolajvezeték lezárása rávilágított arra, hogy Kijevben és Brüsszelben olyan döntések születnek, amelyek Magyarország energiaellátási biztonságát veszélyeztethetik.

Az elemző úgy véli, az ellátási zavar vagy akár a pánikhangulat kialakulása politikai következményekkel is járhat, és a kampányhajrában a Tisza Párt számára kedvező helyzetet teremthet. A politológus szerint az Európai Unió és Ukrajna részéről deklarált cél, hogy Magyarország váljon le az orosz energiáról.

Deák Dániel azt mondta lapunknak, beszédes, hogy az Európai Bizottság a választás után három nappal kíván jogi javaslatot benyújtani az orosz energia ügyében. Úgy fogalmazott,