Magyar PéterUkrajnaMagyarország

Ukrán elemző is elismerte: Magyar Péter Ukrajna oldalára fog állni + videó

Egy ukrán politikai elemző szerint a választások után éles fordulat jöhet Magyarország külpolitikájában. Ljudmilla Pokrovcsuk úgy látja, hogy Magyar Péter esetleges kormányra kerülése esetén közeledni fog Kijevhez, ugyanakkor ezt a kampányidőszakban nem vállalhatja fel nyíltan. Az elemző szerint Magyarország nemzetközi megítélésének helyreállítása elképzelhetetlen Ukrajna nélkül.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 9:19
Manfred Weber és Magyar Péter Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ljudmilla Pokrovcsuk ukrán elemző szerint Magyar Péter Ukrajna oldalára fog állni a választások után és „barátkozni fog Kijevvel”, mert nem lesz más választása, ha meg akarja javítani Magyarország kapcsolatát Brüsszellel, de a választásokig nem beszélhet erről nyíltan. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Tisza politikusai nem beszélhetnek nyíltan a terveikről, mert az rontaná a választási esélyeiket, előbb győzni akarnak, utána mindent lehet. 

Az ukrán elemző szerint Magyar Péter is „barátkozni fog Kijevvel”
Az ukrán elemző szerint Magyar Péter is „barátkozni fog Kijevvel”
(Fotó: AFP)

Pontosan értjük, miért nem hallhatunk ennél többet

– magyarázta Pokrovcsuk.

Az ukrán elemző kifejtette, hogy

Alapvetően persze elmondhatjuk, hogy Magyar maga különleges jelenség. Ma már azt a retorikát halljuk tőle, hogy barátkozni fognak Kijevvel, és minden rendben lesz Ukrajnával. Természetesen ezt szeretnénk hallani, de pontosan értjük, miért nem hallhatunk ennél többet.

Úgy folytatta, hogy szerinte Magyarország imázsát valahogyan helyre kell majd állítani és azon a véleményen van, hogy ezt Ukrajna nélkül nem lehet megtenni, csak majd a választások után.

Mert ma már sok politikus mondja: Ukrajna biztonsága és Európa biztonsága gyakorlatilag ugyanaz. Ezt ő is [Magyar Péter] nagyon jól érti, hiszen tapasztalt politikus. Ezért bár többet szeretnénk hallani tőle, amit most mond, az is érthető. 

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmedián

Mire kell vigyáznia a Mediánnak?

Bayer Zsolt avatarja

Február végére a mediánnál húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. Aha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu