Ukrán elemző is elismerte: Magyar Péter Ukrajna oldalára fog állni + videó

Ljudmilla Pokrovcsuk ukrán elemző szerint Magyar Péter Ukrajna oldalára fog állni a választások után és „barátkozni fog Kijevvel”, mert nem lesz más választása, ha meg akarja javítani Magyarország kapcsolatát Brüsszellel, de a választásokig nem beszélhet erről nyíltan. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Tisza politikusai nem beszélhetnek nyíltan a terveikről, mert az rontaná a választási esélyeiket, előbb győzni akarnak, utána mindent lehet.

Az ukrán elemző szerint Magyar Péter is „barátkozni fog Kijevvel”

(Fotó: AFP)

Pontosan értjük, miért nem hallhatunk ennél többet

– magyarázta Pokrovcsuk.