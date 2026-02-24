TiszaUkrajnaEPPorosz-ukrán háború

Ezt vállalta a Tisza Brüsszelben, kiderült Magyar Péterék titka

Az Európai Néppárt frakciója – amelynek a Tisza Párt is tagja – a migráció közösségi szintű kezelését, Ukrajna támogatását és NATO-közeledését is napirenden tartja. Mindez éles kontrasztot mutat a magyar kormány békepárti és szuverenitás-központú álláspontjával. A Tisza azt vallja, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 11:03
Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)
A Tisza politikusai nem beszélhetnek nyíltan a terveikről, mert az rontaná a választási esélyeiket, előbb győzni akarnak, utána mindent lehet – számolt be róla a Tűzfalcsoport. A párt az Európai Parlamentben az Európai Néppárt (EPP) frakciójához tartozik, annak ellenére csatlakoztak hozzájuk, hogy az EPP prioritásai között van a migráció menedzselése és legális migrációs utak kialakítása, Ukrajna NATO-csatlakozásának támogatása és az ukránok győzelme a háborúban. 

Manfred Weber, az EPP elnöke és Magyar Péter a Tisza elnöke
(Fotó: AFP)

A Tisza egy olyan politikai közösségbe lépett be, amely a migráció kezelését nemzeti hatáskörből részben közösségi szintre emelné, és nem kevesebb, hanem több migránst szeretne Európában látni. Ráadásul az EPP az orosz–ukrán háború kitörése óta vezető szerepet vállalt Ukrajna támogatásában és Ukrajna NATO-csatlakozását is támogatják. Teljes háborús pszichózisban van a Néppárt, szerintük az EU-nak tartós pénzügyi, gazdasági és biztonságpolitikai kötelezettségvállalást kell tennie Ukrajna mellett.

A magyar kormány ezzel szemben következetesen a háborús eszkaláció elkerülését és a béketárgyalások fontosságát hangsúlyozza. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Fidesz nemet mond az európai vezetők háborús ötleteire.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

