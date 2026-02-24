Ezt vállalta a Tisza Brüsszelben, kiderült Magyar Péterék titka

A Tisza politikusai nem beszélhetnek nyíltan a terveikről, mert az rontaná a választási esélyeiket, előbb győzni akarnak, utána mindent lehet – számolt be róla a Tűzfalcsoport. A párt az Európai Parlamentben az Európai Néppárt (EPP) frakciójához tartozik, annak ellenére csatlakoztak hozzájuk, hogy az EPP prioritásai között van a migráció menedzselése és legális migrációs utak kialakítása, Ukrajna NATO-csatlakozásának támogatása és az ukránok győzelme a háborúban.

Manfred Weber, az EPP elnöke és Magyar Péter, a Tisza elnöke

(Fotó: AFP)