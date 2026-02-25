Rendkívüli

Orbán Viktor minden kérdésre választ ad, kövesse nálunk élőben! + videó

„Egyszerűen leütött szó nélkül“ – Itt a megtámadott fideszes aktivista vallomása!

Tanúként hallgatta ki a rendőrség azt a fideszes aktivistát, akit szerda hajnalban támadott meg egy feltételezhetően ellenzéki szimpatizáns férfi – értesült a Magyar Nemzet. A lapunk birtokában lévő vallomás szerint Bocskai Csaba Tamást azért ütötte meg kétszer egy kigyúrt kopasz férfi, mert az aktivista számon kérte, hogy miért vagdossa le a helyükről a fideszes plakátokat.

2026. 02. 25. 16:28
Garázdaság miatt folytat büntetőeljárást a rendőrség Bocskai Csaba Tamás megtámadása ügyében – derült ki a fideszes aktivista lapunk birtokában lévő tanúkihallgatási jegyzőkönyvéből. Az aktivistát szerda hajnalban támadta meg egy feltételezhetően ellenzéki szimpatizáns férfi, aki fideszes plakátokat próbált megrongálni.

A Fideszt szidva vágta orrba az aktivistát

 Bocskai Csaba Tamás vallomásában elmondta, hogy 

szerdán hajnali fél hatkor egy VI. kerületi hotelnél beszélgetett egy ismerősével, majd arra lett figyelmes, hogy egy kutyáját sétáltató férfi a kezében egy vágóeszközt, sniccert tart, és több fideszes plakátot vágott le a helyéről. A fideszes aktivista vallomása szerint ezt nem hagyta annyiban és kamerával rögzítette az esetet, majd megkérdezte a férfit, mégis mit csinál. Többször rá is szólt a férfira, aki elkezdte szidni a Fideszt

 – áll a vallomásban. Bocskai Csaba Tamás azt is elmondta, hogy támadója ekkor szembefordult vele: bal kezével fogta a sniccert, jobb kezével pedig kétszer orrba vágta őt.

Kórházban ápolták

 „Ezután a férfi megfogta a kabátom és rángatni kezdte, illetve a lábával megrúgta a lábámat“ – tette hozzá Bocskai, aki azt is elmondta, hogy a kabátja elszakadt és számításai szerint a keletkezett kára több mint ötvenezer forint. 

A férfi ki akarta venni a kezemből a telefont, hogy ne kamerázzak, és mondta is, hogy nem akarja, hogy felvétel készüljön róla

 – olvasható Bocskai Csaba Tamás vallomásában. „A kezemet el is kapta, ekkor léptem hátra de a kerítés miatt nem tudtam tovább hátrálni, majd ekkor ütött meg” – mondta el a rendőröknek a jobboldali aktivista, aki hozzátette, hogy a kerítésbe be is verte a fejét. A nyomozó kérdésére Bocskai elmondta, hogy az orra bepirosodott a tarkóján van egy kis „pukli”. „A kórházban elláttak és nyolc napon belüli sérülésem keletkezett.”

Egy kigyúrt kopasz férfi volt a támadó

 „Annyit szeretnék mondani , hogy én nem is védekeztem nem is ütöttem vissza, mert nem is ez volt a célom egyébként, egyszerűen leütött, de én nem csináltam semmi jogsértő cselekményt” –tette hozzá vallomásában a fideszes aktivista, aki elmondta, hogy könnyű testi sértés miatt magánindítvánnyal fog élni. „Egyszerűen leütött engem szó nélkül, ennyi történt” – hangsúlyozta Bocskai Tamás, aki 

pontos személyleírást is adott „kigyúrt, kopasz“ támadójáról, akit állítása szerint felismerne, ha újra látna. Bocskai átadta az általa készített felvételt is, így a hatóságnak valószínű nem lesz nehéz dolga megtalálni a támadót.

 Bocskai Tamás az esettel kapcsolatban a Magyar Nemzetnek nyilatkozott is, az erről szóló cikkünket itt olvashatják.

