A következő gázszámlákon már a rezsistop-kedvezményről is kapnak tájékoztatást az ügyfelek

Az MVM folyamatosan végzi a számlázást, így a következő hetekben megérkeznek a gázszámlák; a számlában majd látni lehet, ha abban megjelenik a rezsistop-kedvezmény, gázszámlák esetében a Támogatás, túlfizetés soron, áramszámlákban pedig a Támogatás soron – tette közzé a vállalat szerdán a Facebook-oldalán.

2026. 02. 25. 11:31
Rezsistop
Hatalmas segítséget ad a kormány Fotó: Bach Máté
A posztban a részletes ütemezést ismertetve közölték: február 18-tól azok a földgázrészszámlák érkeznek, amelyek a december–január elszámolási időszakra vonatkoznak, és amelyeket eredetileg januárban vártak az érintett ügyfelek. Ezekben még nem lesz benne a rezsistop-kedvezmény, mivel ezeknél az ügyfeleknél még nem történt meg az éves leolvasás 2026-ban, így a részszámlaértékükben sem történt változás.

rezsistop, MVM
A következő számlákon már megjelenik a rezsistop-kedvezmény. Fotó: Havran Zoltán

Február 28-ig, legkésőbb március elejéig az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek megjelenik a folyószámláján (villanykapcsoló ábrája esetén kód érkezik egy MVM-es számlán) az egyszeri, hétezer forintos támogatás. Március 7-től azok a földgázrészszámlák érkeznek, amelyeket eredetileg februárban vártak az érintett ügyfelek, kivéve azoknak, akiknek januárban volt az éves leolvasása. 

Ezekben a számlákban még nem lesz benne a rezsistop-kedvezmény, mivel a részszámlaértékben nem történt változás. Március 16-tól érkeznek a diktáláson alapuló földgáz elszámolószámlák, valamint a 2026-ban már leolvasott ügyfelek részszámlái, ezekben már várhatóan benne lesz a januári napokra eső fogyasztásra számított rezsistop-kedvezmény is.

Az áramszámlák kiküldése folyamatos. Azoknál az ügyfeleknél, akik nyilatkoztak arról, hogy az áramfogyasztásukra szeretnék kérni a rezsistop-kedvezményt, a tömegesen beérkező nyilatkozatok feldolgozását követő első számlában jelenik meg a kedvezmény. Az MVM hangsúlyozta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kedvezményt a lehető legrövidebb időn belül, precízen érvényesítsék minden ügyfelük számlájában. Emiatt előfordul, hogy a számlák torlódnak, ezért az MVM kéri ügyfeleit, hogy ezekre a számlákra különítsék el a várható összeget.

A folyamatosan frissülő információkért továbbra is figyelemmel követhető az mvmnext.hu/rezsistop oldal.

