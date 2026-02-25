Szijjártó Péter: Most először hangzott el elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába

Az európai uniós külügyi tanács hétfői ülésén hangzott el először világosan elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten. Szijjártó Péter egyúttal elárulta, hogy az ukrán külügyminiszter nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy miért nem engedik a magyar és szlovák szakértőknek a Barátság kőolajvezeték vizsgálatát.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kormányülésen az EU-s külügyi tanács hétfői találkozójáról tájékoztatva leszögezte, hogy „új minőség van Brüsszelben”.
„Most először hangzott el elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába, s világossá vált, hogy az Európai Bizottság és az ukránok összejátszanak a Barátság kőolajvezetéken történő olajszállítás blokkolása tekintetében” – mondta.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!