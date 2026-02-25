Szijjártó Péter: Magyarország érdeke, hogy soha ne tartozzon egy integrációba Ukrajnával

– Ukrajna a háború négy éve alatt több támogatást kapott az Európai Uniótól, mint Magyarország a 2004-es csatlakozás óta eltelt huszonkét év alatt – fogalmazott Szijjártó Péter a parlamentben. A külgazdasági és külügyminiszter az általa benyújtott határozati javaslat vitájában elmondta: Brüsszel gyakorlatilag minden létező pénzt egy megnyerhetetlen, reménytelen háború folytatására akar fordítani, mintegy feneketlen kútba dobálva az európai emberek pénzét.

A tárcavezető kiemelte, hogy az utóbbi években négy komoly válság sújtotta Európát: a pénzügyi válság, a migránsválság és a járványhelyzet után kitört Európa szívében a háború, amely 1945 óta nem látott pusztítást eredményezett.

Ha ez a háború továbbterjedne, akkor elsőként Magyarországra terjedne tovább, egyrészt mert szomszédok vagyunk, másfelől mert Ukrajna ellenséges módon áll Magyarországhoz, Ukrajnában súlyosan magyarellenes állami politikát folytatnak

– tette hozzá.

Úgy értékelt: az értelmetlen pusztításnak elejét lehetett volna venni, ha a brüsszeliek nem verik szét 2022 áprilisában a török közvetítéssel zajló béketárgyalásokat. – Azok a brüsszeli vezetők presszionálták Ukrajnát a háború folytatására, akik azóta minket azért támadnak, mert a béke mellett állunk ki. A béketörekvések legnagyobb sírásója maga Brüsszel, az Európai Bizottság, annak elnöke, az Európai Néppárt és annak vezetője – jelentette ki.

Brüsszel aláaknázza a béketörekvéseket

A miniszter kiemelte, hogy mára Brüsszel elveszítette jelentőségét a világpolitikában és a világgazdaságban, a béketárgyalásoknál nem ül ott az Európai Unió, Brüsszel pedig elszigetelte az uniót a világban. – Eközben a világ két nukleáris szuperhatalma, amikor a béketárgyalásokról gondolkodik, helyszínnek Budapestet választaná. Brüsszel a totális nemzetközi súlytalanságát az amerikai béketörekvések aláaknázásával próbálja ellensúlyozni. Az Európai Unió továbbra is a háború folytatásában és kiszélesítésében érdekelt, Brüsszel háborút akar Oroszországgal, és egész Európát bele akarja vinni ebbe a háborúba – tette hozzá.