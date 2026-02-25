Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: elrendelték a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését + videó

szijjártó péterukrajnaeurópai unióbrüsszel

Szijjártó Péter: Magyarország érdeke, hogy soha ne tartozzon egy integrációba Ukrajnával

Határozati javaslatot nyújtott be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlésnek, amivel a képviselők nemet mondhatnak a háborús törekvésekre. A tárcavezető szerint a javaslat a brüsszeli küzdelmekben fontos biztosítéka és támogatója lesz a kormány álláspontjának.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 12:00
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Ukrajna a háború négy éve alatt több támogatást kapott az Európai Uniótól, mint Magyarország a 2004-es csatlakozás óta eltelt huszonkét év alatt – fogalmazott Szijjártó Péter a parlamentben. A külgazdasági és külügyminiszter az általa benyújtott határozati javaslat vitájában elmondta: Brüsszel gyakorlatilag minden létező pénzt egy megnyerhetetlen, reménytelen háború folytatására akar fordítani, mintegy feneketlen kútba dobálva az európai emberek pénzét.

A tárcavezető kiemelte, hogy az utóbbi években négy komoly válság sújtotta Európát: a pénzügyi válság, a migránsválság és a járványhelyzet után kitört Európa szívében a háború, amely 1945 óta nem látott pusztítást eredményezett. 

Ha ez a háború továbbterjedne, akkor elsőként Magyarországra terjedne tovább, egyrészt mert szomszédok vagyunk, másfelől mert Ukrajna ellenséges módon áll Magyarországhoz, Ukrajnában súlyosan magyarellenes állami politikát folytatnak

– tette hozzá.

Úgy értékelt: az értelmetlen pusztításnak elejét lehetett volna venni, ha a brüsszeliek nem verik szét 2022 áprilisában a török közvetítéssel zajló béketárgyalásokat. – Azok a brüsszeli vezetők presszionálták Ukrajnát a háború folytatására, akik azóta minket azért támadnak, mert a béke mellett állunk ki. A béketörekvések legnagyobb sírásója maga Brüsszel, az Európai Bizottság, annak elnöke, az Európai Néppárt és annak vezetője – jelentette ki.

 

Brüsszel aláaknázza a béketörekvéseket

A miniszter kiemelte, hogy mára Brüsszel elveszítette jelentőségét a világpolitikában és a világgazdaságban, a béketárgyalásoknál nem ül ott az Európai Unió, Brüsszel pedig elszigetelte az uniót a világban. – Eközben a világ két nukleáris szuperhatalma, amikor a béketárgyalásokról gondolkodik, helyszínnek Budapestet választaná. Brüsszel a totális nemzetközi súlytalanságát az amerikai béketörekvések aláaknázásával próbálja ellensúlyozni. Az Európai Unió továbbra is a háború folytatásában és kiszélesítésében érdekelt, Brüsszel háborút akar Oroszországgal, és egész Európát bele akarja vinni ebbe a háborúba – tette hozzá.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke Brüsszelben
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Szijjártó leszögezte, hogy 

a brüsszeli vezetés ma az EU-t katonai szövetséggé akarja alakítani, amely a tagállamai számára harci kötelezettségeket akar előírni.

Emlékeztetett, a magyarok közvetlenül tapasztalták, milyen hatásai vannak a háborúnak: 

1,5 millió ukrajnai ember rajtunk keresztül hagyta el hazáját, itt kaptak ellátást, itt adtunk nekik munkát, itt adtunk nekik hozzáférést az egészségügyhöz és az oktatáshoz.

– Brüsszel azonban háborús gazdaság- és biztonságpolitikát épít: gyorsítópályán akarják behozni Ukrajnát az EU-ba, még több pénzt akarnak küldeni Ukrajnába, és el akarják küldeni Ukrajnába a katonáinkat – emelte ki.

 

Ukrajna EU-tagsága veszélyes

A határozati javaslatról elmondta, az arra épül, hogy mindaddig, amíg szuverén nemzeti kormánya van Magyarországnak, nemet mondanak Brüsszelnek ezekben a kérdésekben. Hozzátette: Ukrajna uniós tagsága rendkívüli veszélyekkel járna, nyilvánvalóan hozná magával a háborút, emellett tönkretenné az uniós gazdaságot is. 

Világossá kell tennünk: Magyarország stratégiai érdeke, hogy soha az életben ne tartozzon egy integrációba Ukrajnával

– fogalmazott.

Barátság kőolajvezeték
Fotó: MTI

A miniszter leszögezte, hogy semmi keresnivalója az EU-ban egy olyan országnak, amely uniós tagországok energiaellátásának biztonságát veszélyezteti csak azért, hogy befolyásolja a választást, hogy ukránbarát kormányt segítsen hatalomra.

A Barátság vezetéken történő olajszállítás blokkolásával Ukrajna politikai zsarolást követ el Magyarországgal és Szlovákiával szemben. Pontosan tudjuk, a Barátság kőolajvezetéken egyetlen technikai, fizikai akadály nincsen ahhoz, hogy a kőolajszállítást elindítsák, kizárólag politikai döntés eredménye, hogy azon nem jön kőolaj

– fogalmazott.

 

Ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon

A miniszter rámutatott: az ukránok olajellátási válságot akarnak előállítani Magyarországon, ezzel a Tisza Párt malmára hajtani a vizet. – Ha a Tisza Párt nyer, ukránbarát kormány lesz, és akkor Magyarország mehet a háborúba, a magyar emberek pénze mehet Ukrajnába, Ukrajna pedig jöhet az Európai Unióba – összegzett.

Szijjártó ismertette, hogy Magyarország tengeri olajszállításokat rendelt, majd jelezte, hogy az Adria kiegészítő kőolajvezeték arra jó, amire most akarják használni. Eközben Magyarország leállította a dízelszállításokat Ukrajnába, és világossá tette, mindaddig nem születhetnek Ukrajna számára kedvező döntések Brüsszelben, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarországra. 

Nekünk nem az ukrán emberekkel van vitánk, hanem Zelenszkij elnökkel és az ukrán állammal, ezért a földgáz- és áramszállítást fenntartjuk Ukrajnába

– jelezte.

Ukrajna ebben a háborúban magáért harcol, nem értünk. Nem minket támadtak meg, Oroszország Ukrajnát támadta meg. Nem minket védenek, ezért nem tartozunk nekik semmivel. A háború kitöréséért minket semmifajta felelősség nem terhel, és a háború folytatásáért sem terhel minket semmifajta felelősség

– hangsúlyozta.

 

Ukrajna alkalmatlan az uniós csatlakozásra

A miniszter arra is kitért, hogy Ukrajna minden téren alkalmatlan az EU-s csatlakozásra, márpedig fontos fenntartani a felvételi folyamat érdemalapúságát.

Hogyan lehetne az Európai Unió tagja egy olyan ország, ahol két lábbal tapossák a nemzeti kisebbségi jogokat? Egy olyan ország, ahol 2015 óta folyamatosan szorítják vissza az anyanyelvhasználathoz fűződő jogokat a nemzeti kisebbségeknek. Egy olyan ország, ahol nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználathoz fűződő jogainak tekintetében jobb volt a helyzet a Szovjetunió alatt, mint most

– fogalmazott.

Hogyan lehetne uniós tag egy olyan ország, ahol nyílt embervadászat zajlik az utcákon, ahol a kényszersorozás szégyentelenül zajlik […] Ukrajnában a háború üzleti modellé vált. Az a helyzet, hogy az Európai Uniótól ők több pénzt kapnak, mint amit az ukrán gazdaság elő tudna állítani

– tette hozzá.

Szijjártó Péter arra kérte a képviselőket, hogy támogassák az ebben a témában benyújtott országgyűlési határozati javaslatot, amely a következő hetek és hónapok brüsszeli küzdelmeiben fontos biztosítéka és támogatója lesz a kormány álláspontjának.

Hiszen Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

