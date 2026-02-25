Zelenszkij és kormánya nem engedi megvizsgálni a vezetéket

A szlovák külügyminiszter szerint az ukrán kormány nem engedi, hogy szakértőik megvizsgálják a Barátság kőolajvezetéket. Volodimir Zelenszkij és kormánya emellett arról sem adott tájékoztatást Juraj Blanár szerint, hogy pontosan milyen károk is keletkeztek, amik miatt lehetetlen a szállítás.

Juraj Blanár szerint érthetetlen Zelenszkij és az ukrán kormány hozzáállása. Fotó: Anadolu

A hírről Deák Dániel is beszámolt a közösségi oldalán. A szakértő a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy beszédes Kijev hozzáállása a helyzethez. Blanár szerint érthetetlen az ukránok viselkedése, Pozsony pedig kezdeményezte egy szakértői csapat felállítását az Európai Bizottságnál.

Szlovákia az energiaügyi biztostól, Dan Jørgensentől azt kérte, küldjenek szakértői csoportot annak felmérésére, hogy a sérülések valóban megakadályozzák-e az olajszállítás helyreállítását

Blanár hangsúlyozta, hogy Szlovákia energetikai segítséget nyújt Ukrajnának, és támogatja a civil lakosságot is. Elmondása szerint az Ukrajnában felhasznált dízel mintegy 15 százaléka a szlovák Slovnaft vállalattól származik, emellett Szlovákia fordított irányú gázszállítással és szükség esetén villamosenergia-ellátással is segít.

Bortókép: Juraj Blanár szlovák külügyminiszter (Fotó: AFP)