Zelenszkij és kormánya nem engedi megvizsgálni a vezetéket

Az ukrán kormány nem engedélyezi, hogy szlovák szakértők is megvizsgálják a Barátság kőolajvezetéket. Volodimir Zelenszkij és kormánya a szlovák külügyminiszter szerint nem adott tájékoztatást a károk mértékéről, Pozsony az Európai Bizottsághoz fordult.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 11:02
Fotó: BAY ISMOYO Forrás: AFP
A szlovák külügyminiszter szerint az ukrán kormány nem engedi, hogy szakértőik megvizsgálják a Barátság kőolajvezetéket. Volodimir Zelenszkij és kormánya emellett arról sem adott tájékoztatást Juraj Blanár szerint, hogy pontosan milyen károk is keletkeztek, amik miatt lehetetlen a szállítás. 

Juraj Blanár szerint érthetetlen Zelenszkij és az ukrán kormány hozzáállása
Juraj Blanár szerint érthetetlen Zelenszkij és az ukrán kormány hozzáállása. Fotó: Anadolu

A hírről Deák Dániel is beszámolt a közösségi oldalán. A szakértő a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy beszédes Kijev hozzáállása a helyzethez. Blanár szerint érthetetlen az ukránok viselkedése, Pozsony pedig kezdeményezte egy szakértői csapat felállítását az Európai Bizottságnál. 

Szlovákia az energiaügyi biztostól, Dan Jørgensentől azt kérte, küldjenek szakértői csoportot annak felmérésére, hogy a sérülések valóban megakadályozzák-e az olajszállítás helyreállítását 

Blanár hangsúlyozta, hogy Szlovákia energetikai segítséget nyújt Ukrajnának, és támogatja a civil lakosságot is. Elmondása szerint az Ukrajnában felhasznált dízel mintegy 15 százaléka a szlovák Slovnaft vállalattól származik, emellett Szlovákia fordított irányú gázszállítással és szükség esetén villamosenergia-ellátással is segít.

 

Bortókép: Juraj Blanár szlovák külügyminiszter (Fotó: AFP)

 

