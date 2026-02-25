Kapkodnak a cégek a vissza nem térítendő támogatásokért

– A Demján Sándor 1+1 kkv-beruházás-élénkítő program második ütemében 257 vállalkozás jut húszmilliárd forint vissza nem terítendő támogatáshoz – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára a TV2 Mokka című műsorában szerdán.

Szabados Richárd a távirati iroda ismertetése szerint kifejtette: rendkívül népszerű a program, amelynek keretében a vállalkozások a beruházásra fordított saját forráshoz ugyanannyi vissza nem térítendő támogatást kapnak. A most lezárult második ütemben több mint hatszázan jelentkeztek, és majdnem ötvenmilliárd forint értékben igényeltek támogatást.

Az államtitkár felidézte, hogy az első ütemben is 1400 vállalkozás kapott 108 milliárd forint értékben támogatást, a 48 milliárd forintos induló keretet meg is emelték.

A nyertesek a banki felhatalmazólevél bemutatását követően százszázalékos előleg formájában három napon belül hozzájutnak a forrásokhoz, várhatóan március közepéig minden vállalkozás megkapja az összeget. A cégek elsősorban korszerűsítésre, digitalizációra, illetve különböző telekommunikációs eszközök beszerzésére pályáztak.

Szabados Richárd kitért a februárban indult Szolgáltatóipar-fejlesztési programra is. Elmondta: a programot a vállalkozói igényeket figyelembe véve indította el a kormány, mivel a hazai kis- és közepes cégek 80-85 százaléka a szolgáltatói szektorban tevékenykedik. – Olyan pályázat nyílt meg, amelyre a szolgáltatószektoron belül a logisztikával, műszaki tevékenységgel, kereskedelemmel vagy telekommunikációs szolgáltatással foglalkozó vidéki cégek jelentkezhetnek. A vállalkozások ötvenszázalékos vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el, amit a jelenleg használt ingatlanuk megvásárlására, illetve az új vagy meglévő munkaerő költségeinek finanszírozására használhatnak – közölte.

A keret hárommilliárd forint, tíz- és ötvenmillió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető; olyan vidéki szolgáltató vállalkozások pályázhatnak, amelyek legalább három éve működnek, és az alkalmazottaik létszáma három és száz fő között van.