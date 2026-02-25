Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: elrendelték a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését + videó

Érdektelenségbe fullad Magyar Péter országjárása

Meglehetősen akadozva indul be a tiszás kampánygépezet, Magyar Péter országjárásának mostani állomásain csak lézeng a közönség. Az alföldi régióban részben a helyi konfliktusokra vezethető vissza az érdektelenség: egyes településeken a régi baloldal arcai, köztük egykori SZDSZ-es politikusok uralták le a Tisza-szigeteket.

2026. 02. 25. 12:32
Magyar Péter decembertől nagyjából két hónapig nem jelent meg egyetlen nyilvános rendezvényen és úgy tűnik, most nehezen indul be a tiszás kampánygépezet. Az elmúlt napokban ugyanis sorra érkeztek a felvételek, amelyek azt bizonyították, hogy egyre kevesebben akarják élőben hallgatni a Tisza-vezért.

Megcsappant érdeklődés

Magyar kedden a Bács-Kiskun vármegyei Tompán folytatta országjárását, ahol annyira megcsappant érdeklődéssel szembesült, hogy a politikus közösségi oldalán el sem indult a kötelezőnek mondható élő videó. Ilyen eddig nem fordult elő az országjárása során. Ez azért is különös, mert ezeken az eseményeket Magyar – a színpadra vonulástól egészen a beszédét követő szelfizésig – jellemzően előre meghatározott terv szerint és az élő videós bejelentkezés szempontjainak alárendelve bonyolítja le.

Azonban Magyar Péternek Tompán le kellett mondania erről a körítésről, hiszen a nagyjából 40-50 helyi érdeklődő mellé körülbelül hasonló létszámú aktivistát tudtak más településekről az alföldi városba utaztatni. A négyezer lakosú településen tehát összesen körülbelül száz fő jelent meg, így nem meglepő, hogy ezzel nem büszkélkedett a Tisza-elnök.

Kiábrándult tiszások

Az országos botrányok, például a drogos buli ügye mellett komoly helyi konfliktusok is nehezítik a Tisza Párt helyzetét a térségben. Két héttel ezelőtt látott napvilágot, hogy a választókerület első és legaktívabb tiszás csoportosulása, a kiskunhalasi Csipke Tisza-sziget oldala szinte egyik napról a másikra eltűnt a Facebookról, az alapítók közül pedig többen is otthagyták a pártot.

A helyiek szerint ennek egyik oka az volt, hogy a régi baloldal szereplői leuralták a városban elsőként létrejött szigetet, ami az alapítókban is csalódást keltett, mivel úgy vélték, hogy ezekkel a figurákkal lehetetlen változást elérni.

Közös listán Bokros Lajossal

Amellett, hogy a Tisza Párt irányítását Kiskunhalason gyorsan átvették a korábbi SZDSZ-es politikusok, az országgyűlési képviselőjelölt kiválasztásakor még ennél is nagyobb pofont kaptak a változásban reménykedő tiszások. Magyar Péter ugyanis azt a Karsai-Juhász Katalint indítja Bács-Kiskun vármegye 5-ös számú egyéni választókerületében, akinek férje és egyben kampányfőnöke, Karsai Péter az MDF-es Dávid Ibolya egyik utolsó táskahordója volt.

Karsai korábban tagja volt az Országgyűlésnek, 2009-ben pedig Dávid Ibolya legszűkebb csapatával maga is asszisztált Bajnai Gordon miniszterelnökké választásához, sőt a későbbiekben többször kisegítették szavazataikkal az akkori MSZP-s kormányt, illetve annak kormányfőjét, miután az SZDSZ kilépett a szocialistákkal kötött koalícióból.

A hab a tortán, hogy Karsai a 2010-es országgyűlési választáson azon az MDF-es listán szerepelt, amelynek miniszterelnök-jelöltje az 1995-ös megszorító csomagjáról ismert Bokros Lajos volt.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

